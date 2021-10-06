В Ханты-Мансийске проходит II Всероссийский форум национального единства

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В Ханты-Мансийске проходит II Всероссийский форум национального единства
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной

5 октября в окружной столице Югры состоялось открытие II Всероссийского форума национального единства. Основной задачей мероприятия является создание единой всероссийской площадки для обмена опытом и повышения профессиональных компетенций в сфере реализации государственной национальной политики.

В рамках  форума проходят конференции, выставки, совещания, круглые столы, семинары с участием представителей научно-экспертного сообщества, религиозных организаций, общественников и органов власти. Мероприятие проходит в очном и онлайн-формате, на которое зарегистрировалось больше тысячи человек из 70 регионов России.

На торжественной церемонии открытия участников поприветствовал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил, что проведение форума на земле Югры стало уже традиционным, и подчеркнул, что укрепление национального согласия — стратегический приоритет для России. В нашей стране эта задача решается на системной основе.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова благодарила участников за то, что, преодолевая расстояние, границы между регионами, они готовы делиться своими знаниями и  опытом. Она отметила, что Югорский край заинтересован во встрече с единомышленниками по вопросу межнационального согласия.

В первый день работы форума в столице Югры состоялась диалоговая площадка «Актуальные вопросы по сохранению и поддержке родных языков в преддверии Международного Десятилетия родных языков коренных народов мира 2022-2032». Было подписано соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Дом народов России» и Автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», а также  прошёл вечер чествование «Золотые имена многонациональной Югры».

Людмила Теткина

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

 

Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Фото Л. ТеткинойФото Л. Теткиной
Фото Л. Теткиной
Ср, 06/10/2021 - 12:12

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