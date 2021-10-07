В Югре проходят мероприятия в рамках всероссийской недели учителя

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С 4 по 10 октября в нашей стране проходят тематические мероприятия, посвященные профессии учителя. Данная акция приурочена ко Дню учителя в России и призвана популяризировать труд педагогов. В эти дни будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Директор года России».
Напомним, Югру в конкурсе «Учитель года России» представляет преподаватель русского языка и литературы из поселка Солнечный Сургутского района Екатерина Мирошниченко. Её преподавательский стаж – 8 лет. В этом году она одержала победу в конкурсе «Педагог года Югры-2021». Кроме того, Екатерина Мирошниченко – постоянный участник международной конференции под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Би-, поли-, транслингвизм и языковое образование», победитель окружного конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2020» в номинации «Эссе», финалист окружного этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», участник окружной программы по обучению, социализации и адаптации детей-мигрантов.
Кроме того, югорчане примут участие в проектах российского движения школьников «Классные встречи», «Ангелы судьбы», «Мечта учителя».
Как сообщили в департаменте образования и молодежной политики автономного округа, на протяжении недели в автономном округе также состоятся региональные тематические мероприятия.
Так, в профессиональный праздник педагогов школьники Югры отправят своим наставникам видеопоздравления «Дорогим учителям!». В образовательных организациях пройдут выставки рисунков «Спасибо вам, учителя!».
Каждый житель Югры может принять участие во флешмобе «Учительница первая моя». Для этого необходимо до 10 октября опубликовать на своей странице в соцсетях фото со своим первым учителем и поставить хештэг #ДеньУчителяЮгра.
И конечно, не останутся без поздравления педагоги, находящиеся на заслуженном отдыхе.
Ещёе одно значимое региональное событие – старт конкурса «Педагог Югры», который пройдет в Югре с октября по декабрь. Конкурс направлен на стимулирование инновационной и творческой активности педагогов, а также их профессионального участия в разработке и реализации моделей персонализированной образовательной деятельности.
Отметим, правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инициирован новый конкурс профессионального мастерства «Педагог- новатор». Конкурс будет проведен с целью выявления лучших педагогов, внедряющих инновации в обучении, в воспитании, в управлении проектной деятельностью.
Кульминацией всероссийской недели учителя станет всероссийский форум классных руководителей, который министерство просвещения России проводит по поручению Президента Российской Федерации. В ходе форума планируется обсудить механизмы поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, развитие профессиональных навыков, образ современного классного руководителя и вопросы педагогической психологии.
Для участия в онлайн-трансляции приглашаются все, кто интересуется темами воспитания и новыми методиками. Форум пройдёт в Москве 9-10 октября. В нём примут участие 1 тысяча педагогов из всех регионов страны. Зарегистрироваться в качестве онлайн-участника можно на сайте форума.
Все мероприятия в рамках недели учителя – факт признания вклада педагогов в судьбу каждого из нас, в социально-экономическое развитие региона, всей России.
Вестник Сургутского района