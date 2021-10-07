Осени пора – очей очарованье. В музей идти пора – в том его призвание!

- Русский
Незаметно сентябрь минул, октябрь радует первым, еще робким снегом.
У народов Севера это время начало зимнего охотничьего промысла, у знаменитого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина это любимое время года. Музей «Торум Маа» в субботний октябрьский день проводит квесты «Загадки охотничьей тропы», «Сильных людей дорога».
Программы познакомят с промысловым миром охотников ханты и манси, раскроют повадки зверей и птиц, наглядно продемонстрируют, что всё гениальное просто.
Испытания силы, ловкости и выносливости при прохождении веревочного парка, покажут, насколько ваша физическая форма соответствует вашему внутреннему ощущению.
Итак:
Когда? 09 октября 2021 года
Где? Экспозиция под открытым небом музея «Торум Маа», ул. Собянина, 1
Что? Программы «Загадки охотничьей тропы» в 11:00, «Сильных людей дорога» в 14:00
А причем тут Пушкин, скажете вы? При том, что мероприятия можно посетить и по Пушкинской карте, которую вы уже наверняка приобрели и активно используете.
Заранее приобретайте билеты онлайн https://vmuzey.com/museum/etnograficheskiy-muzey-torum-maa
Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»