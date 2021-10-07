Осени пора – очей очарованье. В музей идти пора – в том его призвание!

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Осени пора – очей очарованье. В музей идти пора – в том его призвание!

Незаметно сентябрь минул, октябрь радует первым, еще робким снегом.

У народов Севера это время начало зимнего охотничьего промысла, у знаменитого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина это любимое время года. Музей «Торум Маа» в субботний октябрьский день проводит квесты «Загадки охотничьей тропы», «Сильных людей дорога».

Программы познакомят с промысловым миром охотников ханты и манси, раскроют повадки зверей и птиц, наглядно продемонстрируют, что всё гениальное просто.

Испытания силы, ловкости и выносливости при прохождении веревочного парка, покажут, насколько ваша физическая форма соответствует вашему внутреннему ощущению.

Итак:

Когда? 09 октября 2021 года

Где? Экспозиция под открытым небом музея «Торум Маа», ул. Собянина, 1

Что? Программы «Загадки охотничьей тропы» в 11:00, «Сильных людей дорога» в 14:00

А причем тут Пушкин, скажете вы? При том, что мероприятия можно посетить и по Пушкинской карте, которую вы уже наверняка приобрели и активно используете.

 

Заранее приобретайте билеты онлайн https://vmuzey.com/museum/etnograficheskiy-muzey-torum-maa

Служба информации БУ «Этнографический
музей под открытым небом «Торум Маа»

Чт, 07/10/2021 - 11:49

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