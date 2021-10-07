Форум национального единства в Югре

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5 октября в региональном информационном центре «Югра» состоялась пресс-конференция с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станиславом Анатольевичем Бедкиным и председателем Совета Ассамблеи народов России, первым заместителем генерального секретаря – руководителем генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светланой Константиновой Смирновой.
С. Бедкин отметил:
– Задача власти в Ханты-Мансийском автономном округе – создать условия для сохранения культуры, языков, традиций, промыслов коренных малочисленных народов Севера, сократить цифровое неравенство, чтобы коренные жители чувствовали себя полноценными гражданами страны. С этой целью здесь успешно реализуется уникальный проект «IT-стойбище». А между тем представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающие во многих других регионах страны, к сожалению, не имеют доступа к цифровым сервисам и получаемым с их помощью социальным услугам.
«Сегодня государство активно поддерживает проекты национально-культурных, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе посредством президентских и иных видов грантов, Чтобы научить делегатов форума правильно готовить заявки на гранты, мы проводим для них обучающий семинар. Также перечисленные организации имеют возможность на конкурсной основе получить федеральные и региональные субсидии на воплощение своих идей. О том, как это сделать, мы тоже рассказываем», – говорит Светлана Смирнова.
«Такие проекты Югры как «Золотые имена многонациональной Югры», «Лидеры в сфере государственной национальной политики» нужно тиражировать по всей стране и миру. Чтобы коллеги из других регионов узнали о той работе по сохранению национальных, культурных, языковых и других традиций, которую ежедневно по доброй воле, бескорыстно проводят отдельные жители региона, коллективы и целый муниципальные образования», – отметила Светлана Смирнова.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей