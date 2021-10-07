Определён новый состав Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера

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Сегодня, 7 октября, состоялось первое заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. До избрания председателя заседание проводил старейший депутат – Еремей Айпин.
Сначала председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев рассказал об итогах выборов в округе, всего было избрано 38 депутатов окружного парламента седьмого созыва. Депутатский корпус обновлён на треть – 34 %. Вновь избранная Дума ещё более репрезентативно отражает спектр интересов избирателей: депутаты представляют 5 политических партий.
Затем выступила губернатор округа Наталья Комарова, она поздравила депутатов, пожелав им успехов в предстоящей парламентской деятельности на благо югорчан. Наталья Владимировна в своём выступлении отметила, приоритетное внимание следует уделить развитию коренных народов Севера:
− С 2022 года начинается объявленное ООН десятилетие языков коренных народов. Вносим изменения в законы, которые расширяют возможности для поддержки изданий на родных языках, диалектах коренных народов Севера. Внедрение новых механизмов, расширение их поддержки – наша общая задача.
Затем депутаты избрали председателя Думы седьмого созыва. Абсолютным большинством голосов был избран Борис Хохряков. Он в свою очередь поблагодарил депутатов за оказанное доверие.
− Сегодня я в третий раз выхожу на трибуну в качестве кандидата на пост председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для меня это не только большая честь, но и новый, еще более ответственный этап жизни. Предстоит переосмыслить, взглянуть по-новому на вопросы, которые необходимо решать, соответствовать вызовам времени и ожиданиям избирателей, − отметил Борис Сергеевич.
На заседании была утверждена структура Думы. К четырем комитетам добавлен еще один. Теперь в окружном парламенте будут работать комитеты по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению; по социальному развитию; по бюджету, финансам и налоговой политике; по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений; по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству.
Депутаты приняли положения и определили составы комитетов, совета Думы, Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера и постоянной комиссии Думы. Заместителями председателя Думы были избраны Наталья Западнова и Владимир Семёнов.
Отметим, в новый состав Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера вошли Еремей Айпин, Василий Жуков, Руслан Проводников, Александр Новьюхов. Еремей Данилович был избран заместителем председателя Думы округа – председателем Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера. Он поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие, отметил, что защита интересов коренных народов – это главное в работе Ассамблеи:
− Вопросов актуальных много, учитывая отдаленность территорий проживания коренных народов, сложную транспортную схему. Вопросы, которые мы ставим, решаются удовлетворительно. В приоритете остаются вопросы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, а также охрана окружающей среды.
Одно из первых важных решений, которое предстоит принять Думе Югры в новом составе, − формирование сбалансированного социально ориентированного бюджета на новый период, корректировка стратегии развития округа, программ развития. Потребуется законодательная поддержка в реализации приоритетных проектов, общественных инициатив.
Надежда Рагимова