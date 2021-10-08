Все регулярные социальные выплаты государства зачисляются на карты платежной системы «Мир»

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Отделение ПФР по ХМАО – Югре напоминает, что все регулярные социальные выплаты государства, в том числе по линии Пенсионного фонда (согласно требованию федерального закона «О национальной платежной системе») с 1 июля 2021 года зачисляются на карты платежной системы «Мир».
Отметим, что есть категории людей, на которых не распространяется новое правило. К ним относятся граждане, которые постоянно проживают за границей, а также граждане, которые получают выплаты по линии ПФР на счет в банке (не привязанный к карте), номинальный счет или в отделении почты.
В случае если пенсия, социальные выплаты, а также ежемесячные выплаты из средств материнского капитала выплачивалась гражданину на счет, привязанный к карте другой платежной системы, то он все равно сможет получить все причитающиеся ему средства.
Для этого необходимо в течение 10 рабочих дней от момента плановой даты перечисления выплат обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк должен прислать гражданину уведомление с предложением выпустить карту платежной системы «Мир». Если не обратиться в банк в течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то средства можно будет получить в любое время после выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки.
Получив карту платежной системы «Мир» нужно ли обращаться в ПФР для передачи новых реквизитов счета?
Обращаться в ПФР не нужно. Территориальные органы ПФР получат информацию о новом счете из банка в рамках соглашения об электронном документообороте.
С 1 июля 2021 года в России появились два новых пособия, назначение и выплата которых возложены на ПФР. Они тоже будут переводиться только на карты системы «Мир»?
Действительно, территориальные органы ПФР осуществляют выплату двух новых видов государственных пособий: ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и ежемесячное пособие одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Учитывая то, что данные пособия носят ежемесячный характер, их выплата должна осуществляться с использованием национальных платежных инструментов (карт «Мир») или путем зачисления на «бескарточные» банковские счета. Во избежание не зачисления выплат в заявлении на установление ежемесячного пособия в графе «Реквизиты банковского счёта» необходимо указывать счет карты национальной платежной системы «Мир» или обычный счет сберкнижки.
Напомним, что согласно действующему законодательству переход на карты платежной системы «Мир» происходил постепенно. При этом всем пенсионерам, которым выплаты по линии ПФР назначались после 1 июля 2017 года, при обращении в банк для получения новой карты оформлялась карта платежной системы «Мир». Остальным пенсионерам и другим гражданам до 1 июля 2021 года карты «Мир» выдавались по мере истечения срока действия карт других платежных систем.
Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Алина Дубасова