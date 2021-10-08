На заметку мамам и папам

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Двое родителей не могут одновременно находиться в отпуске или на больничном по уходу за одним и тем же малышом.
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено осуществление ухода за одним и тем же ребенком с получением соответствующего страхового обеспечения одновременно разными лицами. Однако, как отмечают в региональном отделении Фонда социального страхования РФ, нередко имеют место случаи, когда один из родителей малыша до полутора лет, чаще – папа, обращается в поликлинику и просит открыть больничный лист, в то в время как второй родитель официально находятся в отпуске по уходу за этим ребёнком до достижения им полутора лет и получает за это соответствующее государственное пособие. Такой больничный лист в случае оформления и дальнейшего его предъявления в ФСС оплачен не будет, так в подобных случаях двойная выплата пособий по обязательному социальному страхованию невозможна.
«Если мама получает ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, то она же и обязана осуществлять уход за своем малышом в случае его болезни, так как это составная часть предоставленного государством отпуска. Обращаем внимание граждан на эту важную законодательную особенность», – рассказала начальник отдела назначения и осуществления выплат застрахованным гражданам отделения Фонда социального страхования РФ Юлия Клыкова.
Однако бывают исключения. В случае, когда мать, получающая ежемесячное пособие по уходу за ребенком, не может осуществлять уход за ребенком в связи со своей болезнью, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком может реализовать другой член семьи, фактически осуществляющий уход за ребенком в этот период. Для этого женщине следует написать по месту назначения ей ежемесячного пособия по уходу за ребенком заявление о прекращении выплаты пособия и заявление о прерывании отпуска по уходу за ребенком. Если по состоянию здоровья или по другим причинам она не может представить указанное заявление лично, оно может быть принято от другого члена семьи при представлении им документа, удостоверяющего личность и родство.
Кроме того, если в семье есть еще один, например, старший ребенок, отпуск по уходу за которым не оформлен, то папа в случае его болезни или травмы может прийти на помощь маме и взять больничный по уходу за ним.
С начала 2021 года югорчанам оплачено свыше 65 тыс. листков нетрудоспособности листков по уходу за детьми различного возраста на сумму 651,5 млн рублей, в общей сложности выплачено более 123 тыс. пособий по уходу за детьми до достижения ими возраста полутора лет на сумму 2,2 млрд рублей.
Елена Баканова