Александр Новьюхов избран сенатором в Совет Федерации от Думы Югры

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Представитель народа ханты Александр Новьюхов стал сенатором в Совете Федерации от окружного парламента. Об этом стало известно 7 октября во время проведения второго заседания окружной думы седьмого созыва. Депутаты избрали его большинством голосов.
Александр Вячеславович был президентом Общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», работал в Аппарате Губернатора автономного округа, являлся депутатом окружного парламента шестого созыва в составе Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, был избран и в окружную думу седьмого созыва. Он, в свою очередь, поблагодарил депутатов и пообещал оправдать их доверие, отметил, какие вопросы он намерен поднять в своей будущей работе:
− В период нашей избирательной кампании мы получили большой блог предложений, которые высказали наши избиратели. В первую очередь, это вопросы, связанные с природопользованием, в сфере рыбной ловли, лесных отношений, также ситуации, связанные с жилищными программами. Эти вопросы станут важным элементом моей работы в Совете Федерации.
Он отметил, что также будет учитывать работу с фракциями в окружном парламентарии, которые будут вносить свои предложения для формирования повестки в Совет Федерации. Приоритетом будут являться основные базовые законы, которые необходимо принять в сфере повышения качества жизни населения.
Также на заседании были внесены изменения в окружное законодательство в сфере поддержки средств массовой информации. Меры, предусмотренные законом «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», теперь могут оказываться всем СМИ вне зависимости от того, являются их учредители органами государственной власти или нет.
Кроме того, исключается требование о нахождении редакции в реестре СМИ, издаваемых на языках КМНС. В то же время вводится дополнительное условие – СМИ должно быть зарегистрировано и распространяться на территории автономного округа.
Надежда Рагимова