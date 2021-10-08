О налогах 2021 года

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Традиционно в октябре-ноябре месяце налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводится активная информационная кампания в целях разъяснения гражданам вопросов по исполнению их налоговых обязанностей.
Приближается срок уплаты имущественных налогов физических лиц. Граждане, имеющие в собственности квартиры, дома, земельные участки и транспортные средстве, уже получают «письма счастья». О том, какие нововведения ждут налогоплательщиков региона, о способах уплаты налогов, о возможностях урегулирования задолженности по налогам в случае её возникновения, а также о ряде акцентов в отношении возможности применения льгот по налогам жителям Югры в прямом эфире рассказала руководитель УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Ольга Литова.
Так, перечень федеральных льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц содержит льготу для семей, имеющих трёх и более детей. Налоговая база в отношении объектов налогообложения (дом, квартира, комната), находящихся в собственности физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчёте на каждого несовершеннолетнего ребенка. В части земельного налога указанные семьи могут претендовать на уменьшение величины кадастровой стоимости на стоимость 600 квадратных метров площади земельного участка.
Последствия неуплаты могут обернуться для югорчан серьёзными неприятностями. Налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счёт имущества должника, в том числе денег на счетах в банке. После вынесения судебного акта налоговики могут направить судебный приказ в банк, для списания задолженности со счетов налогоплательщика, работодателю, для удержания задолженности из заработной платы должника. Также приказ может быть направлен в службу судебных приставов, которая вправе арестовать имущество и счета налогоплательщика, вынести постановление об ограничении выезда за пределы России.
«За 9 месяцев 2019 года выезд за пределы Российской Федерации ограничен 1 266 налогоплательщикам, чья задолженность, подлежащая взысканию по исполнительным документам, составляет 93 миллионов рублей. Из них 946 налогоплательщиков с суммой задолженности 55 миллионов рублей являются должниками по транспортному налогу», – рассказала Ольга Литова.
От уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога в Югре освобождены пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, инвалиды I, II, групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награждённые орденом Славы трёх степеней, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы.
Отвечая на вопрос о способах уплаты имущественных налогов, руководитель Управления отметила, что самый удобный и оптимальный – это, конечно, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где, кроме того, реализована возможность уплаты налогов по банковской карте, а также имеется возможность воспользоваться функцией «Единый налоговый платеж», которая позволяет одной суммой перечислить денежные средства в счёт уплаты имущественных налогов, в том числе авансом до наступления срока уплаты.
Также традиционно можно оплатить налоги через кассы и терминалы самообслуживания кредитных учреждений, через официальный интернет-портал государственных услуг «Госуслуги» и сервис «Заплати налоги».
Ирина Самсонова
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей