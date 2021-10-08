- Русский
В честь Года науки и технологий для учеников 7 класса Хулимсунтской школы Берёзовского района была проведена образовательная экспедиция "Устремлённые в будущее". Мероприятие прошло 7 октября. Идея экспедиции заключалась в расширении горизонтов учебных предметов через погружение учащихся в исследовательскую работу и оформление отчётных материалов в разной форме.
Погружение учащихся в работу провели через отрывок художественного кинофильма "Москва-Кассиопея", где группа ребят седьмых-восьмых классов отправляются в космический полёт к звезде Альфа Кассиопеи Шедар.
В этот день учащиеся класса были разделены на группы, каждый из которых являлись сотрудниками одной из четырёх лабораторий научного института:
- лаборатория решения нестандартных задач;
- лаборатория почвоведения;
- лаборатория экологии водных животных;
- лаборатория физики.
Все лаборатории занимались решением кейсов. Изучением знаменитой на весь мир сосьвинской селёдки занимались в лаборатории экологии водных животных. Физики проводили опыты по составу вещества, а почвоведы исследовали почвенные пробы, взятые с разных огородов. В математической лаборатории по решению нестандартных задач занимались составлением математических моделей к текстовым задачам греческого математика Диофанта Александрийского.
Для написания докладов на итоговую научную конференцию всех сотрудников института ознакомили с четырьмя формами представления информации. Под руководством консультантов из 10 класса каждая лаборатория подготовила яркое выступление.
Организаторы экспедиции надеются, что приобретённый опыт работы в команде, новые формы оформления отчётных материалов и навык публичных выступлений ребята будут применять не только в близком, но и в далёком будущем!
Татьяна Головина,
преподаватель Хулимсунтской СОШ