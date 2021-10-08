Устремлённые в будущее

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Устремлённые в будущее
Фото Татьяны ГоловинойФото Татьяны Головиной
Фото Татьяны Головиной

В честь Года науки и технологий для учеников 7 класса Хулимсунтской школы Берёзовского района была проведена образовательная экспедиция  "Устремлённые в будущее". Мероприятие прошло 7 октября.  Идея экспедиции заключалась в расширении горизонтов учебных предметов через погружение учащихся в исследовательскую работу и оформление отчётных материалов в разной форме.

Погружение учащихся в работу провели через отрывок  художественного   кинофильма "Москва-Кассиопея", где группа ребят седьмых-восьмых классов отправляются в космический полёт к звезде Альфа Кассиопеи Шедар.

В этот день учащиеся класса были разделены  на группы, каждый из которых являлись сотрудниками одной из четырёх лабораторий научного института:

- лаборатория решения нестандартных задач;

- лаборатория почвоведения;

- лаборатория экологии водных животных;

- лаборатория физики.

Все  лаборатории занимались решением кейсов. Изучением знаменитой на весь мир сосьвинской селёдки занимались  в лаборатории экологии  водных животных. Физики проводили опыты  по составу вещества, а почвоведы исследовали  почвенные пробы, взятые с разных огородов.  В  математической лаборатории по  решению  нестандартных задач  занимались составлением математических моделей  к текстовым задачам греческого математика Диофанта Александрийского.

Для написания докладов на итоговую научную конференцию всех сотрудников института ознакомили с четырьмя формами представления информации. Под руководством консультантов из 10 класса каждая лаборатория подготовила яркое выступление.

Организаторы экспедиции надеются, что приобретённый опыт работы в команде,  новые формы оформления отчётных материалов и навык публичных выступлений ребята будут применять не только в близком, но и  в далёком будущем!

Татьяна Головина,

преподаватель Хулимсунтской СОШ

 

Фото Татьяны ГоловинойФото Татьяны Головиной
Фото Татьяны Головиной
Фото Татьяны ГоловинойФото Татьяны Головиной
Фото Татьяны Головиной
Пт, 08/10/2021 - 12:43

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