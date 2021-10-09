В 2022 году в Югре будут продолжены мероприятия по привлечению медицинских работников в небольшие населённые пункты и города

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В 2022 году в Югре будут продолжены мероприятия по привлечению медицинских работников в небольшие населённые пункты и города

В ходе заседания правительства, которое состоялось 8 октября под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, была одобрена заявка на участие региона в мероприятии по финансовому обеспечению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек в 2022 году.

«Заявка после утверждения будет направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях получения субсидии из федерального бюджета, что позволит привлечь в 2022 году 90 медицинских работников с возможностью предоставления им единовременных компенсационных выплат».

Так, в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа планируется привлечь 46 врачей (выплата в размере 2 млн рублей) и 8 фельдшеров (выплата в размере 1 млн рублей); в города с населением до 50 тысяч человек – 33 врача (выплата в размере 1 млн рублей) и 3 фельдшера (выплата в размере 0,5 млн рублей).

Директор департамента здравоохранения автономного округа Алексей Добровольский добавил, что департаментом был проведен анализ потребности медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в специалистах, по результатам которого и была сформирована заявка.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Сб, 09/10/2021 - 22:54

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