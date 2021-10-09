Всероссийский форум национального единства в Югре завершил свою работу

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С 5 по 7 октября 2021 года в Ханты-Мансийске состоялся Всероссийский форум национального единства, в котором приняли участие более 1000 человек из 71 субъекта РФ.
Программа мероприятий включала в себя заседания, конференции, круглые столы, выставки, семинары и другие формы работы. Отличительной особенностью Форума в этом году была организация прямых трансляций с площадок на официальном сайте Форума.
Торжественная церемония открытия проходила в большом зале Концертно-театрального центра «Югра-Классик». Флаги регионов России были торжественно внесены на сцену в сопровождении вокального номера в исполнении детского коллектива.
Пленарное заседание состоялось с участием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой, Председателя Совета Ассамблеи народов России Светланой Смирновой, Директора ФГБУ «Дома народов России» Андрея Березина и заместителя руководителя федерального агентства по делам национальностей Станислава Бедкина.
В целях установления и расширения двусторонних связей с целью возрождения, сохранения и развития национальных культур и реализации национально-культурных прав граждан России вечером того же дня директором ФГБУ «Дом народов России» (г. Москва) Андреем Березиным и директором Окружного Дома народного творчества Еленой Исламуратовой было подписано соглашение о сотрудничестве
Также в первый день Форума на платформе PRO.Культура.РФ состоялась трансляция Выставочного проекта «От творчества к дружбе». Данный проект стал творческой площадкой для представления деятельности субъектов Российской Федерации по укреплению этнокультурных связей. 34 субъекта РФ представили свои презентации и мастер-классы по изготовлению традиционных игр и игрушек.
Важным событием Форума стала Конференция «Региональные особенности процессов сохранения и развития казачьей культуры», на которую съехались представители учреждений культуры, казачьих общин, общественных организаций и органов государственной власти, филологи, искусствоведы, культурологи из разных регионов России. В своих выступлениях участники конференции обсудили современные задачи и приоритеты сохранения традиций казачества.
Дистанционной площадкой Форума стала Проектная мастерская, где представители Домов народного творчества, Домов дружбы народов, Домов национальностей и Центров национальных культур со всей России поделились с коллегами опытом работы по сохранению традиционной культуры и организации межэтнического взаимодействия и представили лучшие практики и опят своей работы.
Значимым мероприятием программы Форума стало чествование лауреатов проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Были отмечены югорчане, представляющие разные профессии и национальности, внесшие значительный вклад в развитие автономного округа. Проект был реализован по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Завершающим событием каждого дня Форума стала «Фолк-карусель» – заключительные концерты победителей Всероссийского фестиваля национальных культур «Возьмемся за руки, друзья», в 2021 году в них приняли участие более 2000 человек из 38 субъектов России. Концерты проходили онлайн. Все желающие могли наблюдать за выступлениями на платформе PRO.Культура.РФ.
Также хочется отметить роль волонтеров в организации и проведении Форума. Волонтеры оказали неоценимую помощь в проведении мероприятий, помогали на площадках, на регистрации, встречали гостей.
Мы выражаем благодарность образцовому коллективу театр-студии «Дельтаплан» Окружного Дома народного творчества, студии «ART-project» ФГБОУ ВО «Югорского государственного университета» и АУ «Ханты-Мансийскому технолого-педагогическому колледжу», волонтеры которых работали на различных площадках Форума, а это более 100 человек!
Хочется сказать огромное спасибо Государственному Российскому Дому народного творчества имени В.Д. Поленова и Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» за содействие в организации Всероссийский форум национального единства.
Окружной Дом народного творчества благодарит всех участников Форума за проявленный интерес к предложенным мероприятиям.
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