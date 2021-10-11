Досрочная пенсия педагогам

- Русский
Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию. Она назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). Основными условиями для досрочного назначения педагогам страховой пенсии являются не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в государственных и муниципальных учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.
В 2021 году требуется 21 пенсионный коэффициент. С 2019 года выход на пенсию педагогов определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Назначение пенсии постепенно переносится с момента выработки специального стажа. На досрочную пенсию по старости в 2021 году выходят педагогические работники с выслугой, выработанной в первом полугодии 2020 года.
Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Алина Дубасова