Досрочная пенсия педагогам

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Досрочная пенсия педагогам

Педагогические работники имеют право на досрочную страховую пенсию. Она назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа). Основными условиями для досрочного назначения педагогам страховой пенсии являются не менее 25 лет стажа работы на соответствующих должностях в государственных и муниципальных учреждениях для детей и необходимое количество заработанных пенсионных коэффициентов.

В 2021 году требуется 21 пенсионный коэффициент. С 2019 года выход на пенсию педагогов определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. Назначение пенсии постепенно переносится с момента выработки специального стажа. На досрочную пенсию по старости в 2021 году выходят педагогические работники с выслугой, выработанной в первом полугодии 2020 года.

Ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Алина Дубасова 

Пнд, 11/10/2021 - 10:29

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