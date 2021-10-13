Югорчане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию, получают больничные и декретные пособия

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В региональном отделении Фонда социального страхования на сегодняшний день зарегистрировано более 400 жителей округа, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, из них 390 граждан – индивидуальные предприниматели, 9 – адвокаты, 1 – нотариус и 1 – глава КФХ. В основном это женщины.
Все они один раз в год уплачивают страховой взнос и при наступлении страхового случая получают государственные пособия в ФСС.
Напомним, индивидуальные предприниматели по закону не обязаны платить в отношении себя страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, однако при желании они могут вступить в такие правоотношения, чтобы при возникновении временной нетрудоспособности в с связи с материнством получать страховое обеспечение. Для этого достаточно подать заявление в региональное отделение Фонда по месту жительства любым удобным способом: через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), почтовой связью, МФЦ или лично и не позднее 31 декабря оплатить страховой взнос. Право на получение страхового обеспечения возникнет уже в следующем году.
В 2021 году размер взноса в ФСС для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, составляет 6677 руб. 42 коп.
Елена Баканова