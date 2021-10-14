Зрители &quot;Финно-угорского транзита&quot; в Мордовии совершат музыкальное погружение в историю и традиции

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Зрители "Финно-угорского транзита" в Мордовии совершат музыкальное погружение в историю и традиции

15 октября в 18:00 в г. Саранске на сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит".

Зрителей ожидает невероятное погружение в жизнь и творчество финно-угров через их музыкальные традиции. 

Народный хор "Мокшаваня" из Мордовии, который в прошлом году отпраздновал своё 80-летие, трепетно сохраняет и транслирует народные мордовские обрядовые и бытовые песни и частушки. Для участников Транзита хор подготовил особые номера.

С традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями слушателей познакомит Народный фольклорный ансамбль «Мерема». Ещё один коллектив из Мордовии – Фольклорный ансамбль «Торама» имени В.И. Ромашкина, – в основу творчества которого легло аутентичное мужское многоголосое пение, инструменты и песни древней мордвы, изобразит современную интерпретацию фольклорной музыки.

Образцовый народный ансамбль «Верея» из Карелии порадует песнями на карельском и финском языках под звучание народных инструментов кантеле и йоухикко.

Коллектив театра коми-пермяцкой песни «Вежалун» исполнит шуточные песни и частушки на национальном языке. Также на коми-пермяцком языке участница московской фолк-группы «Закрутиха» представит увлекательный номер с вовлечением гостей театра.

Ансамбль «Вереск» из Ленинградской области развернёт перед зрителями своеобразный театр народной песни, состоящий из обрядов деревенской жизни и инструментальной музыки, духовного песнопения и даже современного фолк-рока.

Участник семейного дуэта «Идиллия» Дмитрий Лекомцев из Удмуртской Республики сыграет национальные и авторские мотивы на гармони и удмуртской скрипке – кубызе. Архаичные наигрыши перенесут зрителей Финно-угорского транзита в загадочную древнюю Удмуртию.

С песнями и обрядами народа ханты выступит фольклорный ансамбль «Овс мув нэ» Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сыктывкарский «Театр мод» из Республики Коми покажет свою новую коллекцию. Их выступления не похожи на обычную демонстрацию одежды – это целое представление, где особо подчёркивается национальный колорит.

Выступят «онлайн» и зарубежные участники гала-концерта: Венгерский государственный фольклорный ансамбль, Северо-Карельский фольклорный ансамбль из Финляндии и Фольклорный ансамбль Лейгарид из Эстонии.

В рамках Финно-угорского транзита в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина состоится кинопоказ этнографических фильмов о культуре, традициях, быте и истории финно-угорских и самодийских народов. Помимо фильмов Финно-угорского культурного центра России, зрители смогут увидеть кинокартину Зинаиды Лонгортовой «Хон юш. Путь от Оби». Эта работа стала первой в истории кино, снятой на двух языках – русском и языке народа ханты.

В дни фестиваля, 14-17 октября, его участников ждёт содержательная программа, в рамках которой они примут участие в творческой лаборатории, состоятся мастер-классы, экскурсии по достопримечательностям Саранска, культурно-просветительские мероприятия в с. Подлесная Тавла. Фойе Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева будет украшать выставочная экспозиция декоративно-прикладного творчества.

Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации. Организаторы мероприятий фестиваля в Республике Мордовия: Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Дом народного творчества Республики Мордовия.

Напомним, что Международный фестиваль "Финно-угорский транзит" – долгосрочный проект филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".  Особенность фестиваля в том, что каждый транзитный цикл осуществляется в течение двух лет серией концертов в регионах Российской Федерации и завершается гала-концертом. За время существования проекта состоялись шесть фестивальных циклов с различным жанровым наполнением.

Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" в Мордовии завершит цикл мероприятий, начатый в 2020 году. Тогда фестиваль расширил свою географию и транзитные концерты впервые состоялись в Тверской, Рязанской и Вологодской областях.

 

 

 
 

 

Информационный центр "Финноугория"
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Чт, 14/10/2021 - 12:48

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