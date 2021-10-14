Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт. Остерегайтесь мошенников!

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Отделение Пенсионного фонда по Ханты-Мансийскому округу - Югре напоминает о необходимости быть осторожными и никому не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт!
Если вам звонят и представляются сотрудниками Пенсионного фонда или других ведомств, или представителями банка, и просят продиктовать персональные данные, данные карт и коды из СМС — это мошенники.
Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт (номер карты, срок действия, имя владельца, CVC-код, пин-код).
Сведения, необходимые для перечисления пенсии и иных социальных выплат, имеются в распоряжении ПФР и указываются в заявлениях, поступающих от граждан.
Если вам поступил сомнительный звонок, необходимо прервать разговор и перезвонить по телефону горячей линии 8-800-600-05-19 (звонок бесплатный).