Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт. Остерегайтесь мошенников!

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Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт. Остерегайтесь мошенников!

Отделение Пенсионного фонда по Ханты-Мансийскому округу - Югре  напоминает о необходимости быть осторожными и никому не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт!

Если вам звонят и представляются сотрудниками Пенсионного фонда или других ведомств, или представителями банка, и просят продиктовать персональные данные, данные карт и коды из СМС — это мошенники.

Сотрудники ПФР никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт (номер карты, срок действия, имя владельца, CVC-код, пин-код).

Сведения, необходимые для перечисления пенсии и иных социальных выплат, имеются в распоряжении ПФР и указываются в заявлениях, поступающих от граждан.

Если вам поступил сомнительный звонок, необходимо прервать разговор и перезвонить по телефону горячей линии 8-800-600-05-19 (звонок бесплатный).

 

Чт, 14/10/2021 - 16:28

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