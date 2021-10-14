Восемь молодых специалистов приступили к работе в Югорской городской больнице

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Коллектив детской поликлиники пополнили два врача-педиатра. Екатерина Меньщикова и Анастасия Есипова прошли путь от санитарок до врачей и выбрали своим призванием педиатрию.
Артем Меньщиков - опытный врач. Более 10 лет выпускник Уральской государственной медицинской академии работает на скорой помощи.
Семья Меньщиковых – участники региональной программы «Земский доктор». Это федеральный проект, направленный на поддержку специалистов, принявших решение работать в поселках и небольших городах на территории Югры.
Яна Шустова и Ольга Новикова заняли вакантные должности участковых терапевтов. По словам докторов, коллектив радушно принял новых специалистов, и все помогают организовать максимально комфортный рабочий процесс. Есть уже и первые положительные отзывы от благодарных пациентов.
С сентября 2021 года возобновлен прием врача-эндокринолога. Елена Широких считает, что необходимо не просто помогать людям, но менять качество их жизни. Помимо опыта работы, доктор прошла интернатуру по специальности эндокринология, повышение квалификации-профессиональную переподготовку по программе дополнительного образования «Ультразвуковая диагностика».
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из наиболее частых причин ухудшения здоровья пациентов. 1 сентября 2021 года приступила к работе в поликлинике врач-кардиолог Екатерина Голод. Раннее выявление факторов риска, профилактика и медицинское наблюдение позволяют повысить качество жизни и избежать тяжелых последствий.
Врач-патологоанатом Александр Широких еще студентом 3-го курса лечебно-профилактического факультета увлекся патанатомией. Основная причина тому – диагностика не только причин смерти, но и различных прижизненных заболеваний на микроскопическом уровне. Работа врача-патологоанатома интересна тем, что она объединяет в себе почти все области медицины.
Дмитрий Скуратов, врач-хирург, поступил на работу в хирургическое отделение больницы в сентябре этого года. Доктор владеет навыками эндоскопической хирургии, а также специализацию в урологии и судебно-медицинской экспертизе.