В России стартовала перепись населения

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В России стартовала перепись населения

С 15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 11 ноября. О том, как организован этот процесс в нашем регионе, шла речь на площадке РИЦ «Югра». На вопросы журналистов ответили  заместитель директора департамента экономического развития Югры Лариса Шанаурина, заместитель начальника управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Югры Александр Пономарев и заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.  

Как отметила Лариса Шанаурина, перепись населения проводится раз в десять лет и является важнейшим событием для страны и нашего региона:

− Этот процесс нам нужен, чтобы провести расчёты и понять, какие улучшения в ближайшее десятилетие нам нужны.

Валерий Ярлов рассказал о новшествах всероссийской переписи населения в 2021 году:

− По традиции переписчики будут делать обход жилых помещений, опрашивать и переписывать население. В этом году у нас появилось новшество, каждый переписчик будет оснащён планшетом, куда будут вноситься все данные граждан. Кроме того, у населения есть возможность переписаться самостоятельно в любое удобное время с 15 октября по 11 ноября на портале Госуслуги. Но, при этом там нужно иметь учётную запись.

По словам спикеров, граждане, которые не желают впускать посторонних людей в дом, могут самостоятельно прийти в многофункциональные центры или в переписной участок и переписаться там на месте.

Жители нашей страны в переписном листе должны будут ответить на 33 вопроса. В социально-демографический блок «Л» входит 23 вопроса. В нём указываются пол, возраст, место проживания, место рождения, национальность, владение языками, уровень образования, источники средств существования и другое.

Следующий блок «П», он состоит из 10 вопросов. Здесь даётся характеристика о месте проживания человека, то есть, в каком доме проживает гражданин, год постройки дома, сколько комнат, какие виды благоустройств и другое.

Иностранные граждане, приехавшие в Россию, будут отвечать по форме «В», этот блок состоит из 7 вопросов. Это пол, возраст, из какой страны приехал гражданин, с какой целью и на какое время.

Подводя итоги, ньюсмейкеры отметили, что эта информация будет использоваться для определения необходимой меры поддержки населения. По данным вопросам будет известен более точный состав нашего населения, соответственно, можно будет сделать выводы о том, сколько нужно рабочих мест, сколько необходимо построить школ, детских садов, объектов культуры, образования, спорта и других учреждений. Это действительно знаковое событие для каждого югорчанина.

Николай Меров

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

 

 

Мхум наманыл нпакн хансавет

Мнь таквс тпос 15 хталныл яныг таквс тпос 11 хталэ мус округувт «Перепись населения» вруӈкве патаве. Ты кастыл лххал тотнэ колн экономика департамент кӯщай вӈын н Лариса Шанаурина, общественный ос внешний связь  департамент кӯщай вӈын хум Александр Пономарев ос Тюменский область, Югра мт ос Ямало-Ненецкий округт статистика врнэ кӯщай вӈын хум Валерий Ярлов ёхталасыт.

выл лтыӈ Лариса Шанаурина лвыс:

- Ты врмаль лов тл сыс акв щёс врыглаве, мхум наманыл ос лупсаныл урыл потрыт пуссын нпакн хансавет. Мн мв мгыс ты тла тыимгыс ри, ксыӈ хтпа наме вос вве ос лупсав лаль акваг ёмасыг вос мтыс.

Тувыл нпакыт маныр хансуӈкве ри, ты урыл ос Валерий Ярлов потыртас:

- Перепись врнэ хтпат мхум колытн тнки ёхталаӈкве патгыт. Ты тл тн потрыт тра ищхӣпыӈ утын (планшетн) хансыяныл тах. Тувыл ань мхум «Госуслуги» лпс хосыт тнки наманыл с хансуӈкве врмияныл.

Кӯщаит лвнныл щирыл, хотьют пх лумхлас юв тртуӈкве ат ксащи ке, тав многофункциональный центр колн ялуӈкве врми, тот наме хансаве.

Мн мвт лнэ миранув кит нпакыгт пуссын аквъёт 33 китыглахтын лтыӈ хансуӈкве ри. выл лпсыт ннки намын, тланын, хт лэгн, хт яныгмасн, мансвит щнь лтыӈ вгн, хт ханищтахтасн, хт рӯпитэгн ос мт врмалит урыл хансуӈкве ри.

Китыт лпсыт лов китыглахтын потыр лы. Тот ннан хансуӈкве ри, манхурип колт нн лэгн, мансвит колнак ньщегн, хоты тлт колын ӯнттувес, колынт маныр ёмас лы ос мт потрыт урыл хансуӈкве ри.

Мт хн мныл луӈкве тыг ёхтум хтпат мгыс с лпс лы. Тот ос ты урыл китыглап, хтпа мансвит тлэ, хунь ос манрыг тыг ёхтыс, маныр тыт ври, хоты мныл ёхтыс, мансвит тл тыт луӈкве паты ос мт врмалит урыл китыглаве тах.

Кӯщаит лвсыт, ты китыглапыт хосыт тра-паттаве, лумхлас лупсатэ ёмаснувег врнэ мгыс лаль маныр тла щпитаӈкве ри, маныр рӯпата вруӈкве ри. Ты коныпал мансвит лумхлас мн мвт лы, ёмщакв ловиньтаве. Тувыл мансвит школа, мнь нврам кол, пӯльница, каснэ кол ос мт рнэ колыт ӯнттуӈкве иӈ ри, ёмщакв вӈкве патаве тах. Тыимгыс пуссын мхум наманыл тув ты хансавет.

Николай МЕРОВ

!ГРАНТ!

Пт, 15/10/2021 - 16:34

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