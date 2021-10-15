В России стартовала перепись населения

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С 15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 11 ноября. О том, как организован этот процесс в нашем регионе, шла речь на площадке РИЦ «Югра». На вопросы журналистов ответили заместитель директора департамента экономического развития Югры Лариса Шанаурина, заместитель начальника управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей Югры Александр Пономарев и заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.
Как отметила Лариса Шанаурина, перепись населения проводится раз в десять лет и является важнейшим событием для страны и нашего региона:
− Этот процесс нам нужен, чтобы провести расчёты и понять, какие улучшения в ближайшее десятилетие нам нужны.
Валерий Ярлов рассказал о новшествах всероссийской переписи населения в 2021 году:
− По традиции переписчики будут делать обход жилых помещений, опрашивать и переписывать население. В этом году у нас появилось новшество, каждый переписчик будет оснащён планшетом, куда будут вноситься все данные граждан. Кроме того, у населения есть возможность переписаться самостоятельно в любое удобное время с 15 октября по 11 ноября на портале Госуслуги. Но, при этом там нужно иметь учётную запись.
По словам спикеров, граждане, которые не желают впускать посторонних людей в дом, могут самостоятельно прийти в многофункциональные центры или в переписной участок и переписаться там на месте.
Жители нашей страны в переписном листе должны будут ответить на 33 вопроса. В социально-демографический блок «Л» входит 23 вопроса. В нём указываются пол, возраст, место проживания, место рождения, национальность, владение языками, уровень образования, источники средств существования и другое.
Следующий блок «П», он состоит из 10 вопросов. Здесь даётся характеристика о месте проживания человека, то есть, в каком доме проживает гражданин, год постройки дома, сколько комнат, какие виды благоустройств и другое.
Иностранные граждане, приехавшие в Россию, будут отвечать по форме «В», этот блок состоит из 7 вопросов. Это пол, возраст, из какой страны приехал гражданин, с какой целью и на какое время.
Подводя итоги, ньюсмейкеры отметили, что эта информация будет использоваться для определения необходимой меры поддержки населения. По данным вопросам будет известен более точный состав нашего населения, соответственно, можно будет сделать выводы о том, сколько нужно рабочих мест, сколько необходимо построить школ, детских садов, объектов культуры, образования, спорта и других учреждений. Это действительно знаковое событие для каждого югорчанина.
Николай Меров
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
Мнь таквс тпос 15 хталныл яныг таквс тпос 11 хталэ мус округувт «Перепись населения» вруӈкве патаве. Ты кастыл лххал тотнэ колн экономика департамент кӯщай вӈын н Лариса Шанаурина, общественный ос внешний связь департамент кӯщай вӈын хум Александр Пономарев ос Тюменский область, Югра мт ос Ямало-Ненецкий округт статистика врнэ кӯщай вӈын хум Валерий Ярлов ёхталасыт.
выл лтыӈ Лариса Шанаурина лвыс:
- Ты врмаль лов тл сыс акв щёс врыглаве, мхум наманыл ос лупсаныл урыл потрыт пуссын нпакн хансавет. Мн мв мгыс ты тла тыимгыс ри, ксыӈ хтпа наме вос вве ос лупсав лаль акваг ёмасыг вос мтыс.
Тувыл нпакыт маныр хансуӈкве ри, ты урыл ос Валерий Ярлов потыртас:
- Перепись врнэ хтпат мхум колытн тнки ёхталаӈкве патгыт. Ты тл тн потрыт тра ищхӣпыӈ утын (планшетн) хансыяныл тах. Тувыл ань мхум «Госуслуги» лпс хосыт тнки наманыл с хансуӈкве врмияныл.
Кӯщаит лвнныл щирыл, хотьют пх лумхлас юв тртуӈкве ат ксащи ке, тав многофункциональный центр колн ялуӈкве врми, тот наме хансаве.
Мн мвт лнэ миранув кит нпакыгт пуссын аквъёт 33 китыглахтын лтыӈ хансуӈкве ри. выл лпсыт ннки намын, тланын, хт лэгн, хт яныгмасн, мансвит щнь лтыӈ вгн, хт ханищтахтасн, хт рӯпитэгн ос мт врмалит урыл хансуӈкве ри.
Китыт лпсыт лов китыглахтын потыр лы. Тот ннан хансуӈкве ри, манхурип колт нн лэгн, мансвит колнак ньщегн, хоты тлт колын ӯнттувес, колынт маныр ёмас лы ос мт потрыт урыл хансуӈкве ри.
Мт хн мныл луӈкве тыг ёхтум хтпат мгыс с лпс лы. Тот ос ты урыл китыглап, хтпа мансвит тлэ, хунь ос манрыг тыг ёхтыс, маныр тыт ври, хоты мныл ёхтыс, мансвит тл тыт луӈкве паты ос мт врмалит урыл китыглаве тах.
Кӯщаит лвсыт, ты китыглапыт хосыт тра-паттаве, лумхлас лупсатэ ёмаснувег врнэ мгыс лаль маныр тла щпитаӈкве ри, маныр рӯпата вруӈкве ри. Ты коныпал мансвит лумхлас мн мвт лы, ёмщакв ловиньтаве. Тувыл мансвит школа, мнь нврам кол, пӯльница, каснэ кол ос мт рнэ колыт ӯнттуӈкве иӈ ри, ёмщакв вӈкве патаве тах. Тыимгыс пуссын мхум наманыл тув ты хансавет.
Николай МЕРОВ
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