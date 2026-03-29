Департамент культуры Югры отмечает 95 лет со дня своего основания
В этом году Департаменту культуры автономного округа исполняется 95 лет. Ранее считалось, что «прародителем именинника» был отдел культуры окрисполкома, созданный в 1945 году. Таким образом, в 2025 году департаменту исполнилось бы 80 лет. Но после проведенной архивистами работы выяснилось, что отсчет следует вести от 30 июня 1931 года.
30 июня 1931 года решением заседания оргбюро по организации Остяко-Вогульского национального округа при оргбюро были образованы отделы: финансовый, культурно-социальный, организационный, северного хозяйства и плановая комиссия.
«В письме в орготдел Уралоблисполкома, датированном 1931 годом, председатель оргбюро Остяко-Вогульского округа, секретарь окружкома ВКП(б) Дружинин сообщает, что культсоцотдел «в настоящей структуре объединяет: ОНО, здравотдел, собес, ККОВ, культуру, бывшие в системе б/Тобокруга самостоятельными отделами», – рассказала директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова. – Из документов мы узнаем, что решением заседания организационного пленума Остяко-Вогульского национального окружного исполнительного комитета от 4 марта 1932 года заведующим культурно-социальным отделом Окружного исполкома утвержден товарищ Трусов.
Одним из первых решений окружной власти в 1932 году было создание окружного краеведческого музея и открытие окружного Дома туземца. Округ был образован как национальный, и культура была направлена прежде всего на коренные малочисленные народы Севера. Ее народам ханты и манси должны были нести красные чумы, культбазы, дома народностей Севера, кинопередвижки и избы-читальни.
О театральных постановках и кинопоказах мы узнаем из публикаций в «Сталинской трибуне». Газета еженедельно публикует расписание киносеансов и объявления о театральных постановках в Остяко-Вогульске. Например, спектакль «Далекое» А. Афиногенова, поставленный силами драмкружка под руководством тов. Потанина, был показан в Доме народов Севера в феврале 1936 года. О нем М. Зыков писал:
«Спектакль получился интересным и увлекательным. Несколько досадных промахов снижали впечатление. Например, опытная охотница чистит «Винчестер» шомполом от дробового ружья, да еще навертывает на него чуть не полфунта ваты. Это вызвало смех зрителей, среди которых имелось немало охотников».
В 1938 году был создан отдел кинофикации, который позже вошел в состав созданного в 1945 году отдела культуры окрисполкома, рассказывает Маргарита Козлова:
«На отдел было возложено руководство всей сетью государственных культурно-просветительных учреждений, осуществление государственного контроля над работой библиотек, музеев, клубных учреждений».
С открытием нефти и газа в Западной Сибири произошел поворот и в культуре. На строительство новых нефтяных городов и поселков съехались люди со всего СССР, и нужно было удовлетворять и их культурные потребности. Строились и открывались дома культуры, проводились различные смотры художественной самодеятельности, создавались разнообразные кружки, народные театры. Вахтовые поселки и нефтегазоразведочные экспедиции обслуживали выездные агитбригады. Населению стали активно прививаться новые обрядовые праздники: Новый год, Русская зима.
В 1972 году в регионе был проведен первый фестиваль народного творчества и фольклора, который был приурочен к 50-летию образования СССР. Основной темой фестиваля стала Ленинская дружба народов. Внимание уделялось произведениям современного периода, устным рассказам, частушкам, современным песенным вариантам традиционного фольклора, современной сказке, пословице и поговорке.
Культура в Югре развивается, создаются театры, строятся образовательные учреждения. Округ гордится своими деятелями культуры: писателями, поэтами, художниками, композиторами, музыкантами, хореографами и представителями креативных индустрий.
Один из них - Геннадий Райшев, художник мирового уровня, чьи работы экспонировались в ведущих музеях и галереях России, Европы, Азии и Америки. В его работах удивительным образом соединяются земное и небесное пространства, космогонические мотивы сибирской мифологии, знаковость формы и цвета, восходящие к народному искусству. Юван Шесталов, Андрей Тарханов, Юрий Вэлла и Еремей Айпин находятся в авангарде самобытных писателей и поэтов России.
Югру знают в России и за рубежом. Наши оркестры, ансамбли, хореографические коллективы и театральные труппы участвуют в творческих конкурсах и побеждают. Так, прошлом году Няганский ТЮЗ стал обладателем престижной российской премии «Золотая маска».
На югорских сценах выступают звездные коллективы и известные артисты эстрады. Югорчане хорошо знакомы и ждут новых встреч с маэстро Гергиевым и музыкантами Мариинского театра. На большой сцене выступают и местные музыканты. Талантливых детей обучают искусствам в Центре для одаренных детей Севера. Совсем недавно в Ханты-Мансийске завершился XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», заявки на участие поступили из 39 стран мира.
Говоря о мероприятиях юбилейного года, Маргарита Козлова отметила, что год будет насыщенным на события. В пабликах департамента откроются новые рубрики. К привычным массовым «ночам искусств» в музеях, библиотеках добавится театральная ночь, которая пройдет 27 марта. Также продолжится полюбившийся югорчанам проект «Гастрольная карта Югры», а учреждения и деятели культуры смогут претендовать на грантовую поддержку.
«Культура в округе по праву может гордиться: нематериальным этнокультурным достоянием – живой культурой коренных народов Югры, достойной инфраструктурой и целостной системой мер поддержки начинающих и опытных деятелей искусства, успехами наших творческих коллективов, вновь и вновь доказывающих, что культура сильна регионами. И безусловно, своими отзывчивыми, душевными зрителями, с одинаковым теплом встречающими и своих родных исполнителей, и гостей югорских сцен, – отметила директор департамента культуры Югры.