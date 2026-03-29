«Югра» завоевала серебряные медали чемпионата России по следж-хоккею
Следж-хоккеисты «Югры» не смогли переломить ход серии финала чемпионата России против тульского «АКМ-следж». Решающий этап турнира проводился в Алексине Тульской области.
Последний матч серии посетил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В первом же периоде соперники сумели забросить две шайбы, оставив свои ворота в неприкосновенности.
Во втором игровом отрезке туляки закрепили успех, реализовав ещё одну успешную атаку. В третьем периоде югорчане пытались выровнять игру, но так и не сумели отличиться. Матч закончился «сухой» победой «АКМ-следж» со счетом 3:0. С таким же счетом туляки выиграли всю финальную серию и во второй раз подряд стали чемпионами России, защитив титул.
Югорчане, как и год назад, завоевывают серебряные медали. Напомним, что СХК «Югра» является семикратным чемпионом России.