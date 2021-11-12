Ханты-Мансийскому району 98 лет

  • Русский
Ханты-Мансийскому району 98 лет
Фото hantimansiysk.bezformata.comФото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.com

Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил жителей Ханты-Мансийского района с очередной годовщиной создания муниципального образования.   

«Почти столетие минуло с того дня, когда район, созданный на нашей северной территории в 20-е годы, начал свое устойчивое развитие, – отметил спикер окружной Думы. – Как бы ни менялась жизнь, важным было одно – отношение людей к своей малой родине.

Ханты-Мансийский район – не просто место жительства, это дом, объединяющий людей разных судеб и характеров, поколений и профессий. Мы с искренней благодарностью вспоминаем тех, кто осваивал данную территорию, сражался на фронтах войны, отстаивал свободу Отчизны, строил и созидал. Каждый день Ханты-Мансийского района полнится новыми событиями, которые непременно войдут в летопись, станут славной историей».

Борис Хохряков пожелал всем жителям Ханты-Мансийского района сибирского здоровья, счастья, достатка в семьях, успехов в жизни и труде.

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Фото hantimansiysk.bezformata.comФото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.comФото hantimansiysk.bezformata.com
Фото hantimansiysk.bezformata.com
Пт, 12/11/2021 - 11:26

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.