Ханты-Мансийскому району 98 лет

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Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил жителей Ханты-Мансийского района с очередной годовщиной создания муниципального образования.
«Почти столетие минуло с того дня, когда район, созданный на нашей северной территории в 20-е годы, начал свое устойчивое развитие, – отметил спикер окружной Думы. – Как бы ни менялась жизнь, важным было одно – отношение людей к своей малой родине.
Ханты-Мансийский район – не просто место жительства, это дом, объединяющий людей разных судеб и характеров, поколений и профессий. Мы с искренней благодарностью вспоминаем тех, кто осваивал данную территорию, сражался на фронтах войны, отстаивал свободу Отчизны, строил и созидал. Каждый день Ханты-Мансийского района полнится новыми событиями, которые непременно войдут в летопись, станут славной историей».
Борис Хохряков пожелал всем жителям Ханты-Мансийского района сибирского здоровья, счастья, достатка в семьях, успехов в жизни и труде.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры