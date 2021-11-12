Прими участие в просветительской онлайн- акции «Всероссийский экодиктант»

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Всероссийский экологический диктант пройдет 14–21 ноября 2021 года на портале Экодиктант.рус. Акция посвящена теме ресурсосбережения и считается крупнейшим в России эколого-просветительским онлайн-проектом.
В прошлом году экологические знания проверили порядка 2,8 млн россиян и соотечественников за рубежом. Все регионы страны приняли участие в проекте, в 62 из них было организовано около 3,6 тыс. офлайн-площадок Экодиктанта.
В этом году диктант доступен не только на русском, но также на английском и испанском языке. Он будет включать вопросы как по глобальной повестке экологических, климатических, энергетических, арктических проектов, так и по Перечню инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, содержащим разделы «Политика низкоуглеродного развития», «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла».
Проект реализуется при поддержке комитетов Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства России, а также 17 федеральных министерств и ведомств. Ожидается, что Экодиктант напишут более 3 млн школьников и их родителей, студентов, пенсионеров, государственных и муниципальных служащих, сотрудников крупнейших корпораций.
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