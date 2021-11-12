Определены лучшие мастера Югры

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Определены лауреаты премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры мастерам народных художественных промыслов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Премия присуждается мастерам народных художественных промыслов, внесшим значительный вклад в развитие народных художественных промыслов и получившим общественное признание.
В этом году на получение премии заявилось 12 претендентов.
Победители прошли оценку Художественного-экспертного совета по народным художественным промыслам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В результате голосования обладателями премии в 2021 году стали:
- мастер по изготовлению изделий из дерева (обласа, весла, охотничьи лыжи, нарты, детские люльки, игрушки), Каткалев Степан Иванович из села Корлики Нижневартовского района;
- мастер по бисероплетению, вязанию, изготовлению изделий из природных материалов, Костина Людмила Николаевна из села Полноват Белоярского района;
- мастер по изготовлению традиционных платьев, халатов, платков, кукол акань, вязанию чулков, плетению из бисера, Макарова Ираида Дмитриевна из села Теги Березовского района;
- носитель традиционной культуры среднеобских ханты, мастер по бисероплетению, вязанию, изготовлению традиционной женкой и мужской одежды, кукол акань, Себурова Анна Матвеевна из села Тугияны Белоярского района;
- носитель традиционной культуры тегинских ханты, мастер по низанию и вышивке бисером, вязанию спицами, изготовлению комплекса женской одежды: халат, платье, вязаные чулки, платки, Чупрова Антонина Васильевна из поселка Зеленоборск Советского района.
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