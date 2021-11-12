Стартовал приём заявок на соискание премии «Ключевое слово»

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Стартовал прием заявок на соискание V Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово». Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.
Целью Конкурса является поддержка и повышение престижа общественных и профессиональных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации.
Заявки направляются на электронный адрес: slovo@fadn.gov.ru с 1 ноября по 26 ноября 2021 года.
Конкурс проводится по 7 номинациям: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».
В конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации: авторы или авторские коллективы, в том числе представители общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на сохранение и развитие языков народов Российской Федерации.
К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020-2021 годах, ранее не принимавшие участие в конкурсе.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии приурочена к проведению Форума «Языковая политика в Российской Федерации».
Положение о премии «Ключевое слово» и образец заявки размещены на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru.