Ограничительные меры в период пандемии

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На площадке РИЦ «Югра» 11 ноября состоялась пресс-конференция с участием первого заместителя губернатора Югры Алексея Охлопкова, руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре Майи Соловьёвой и заместителя начальника полиции УМВД по Югре Дмитрия Красникова. Темой разговора стали ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией в автономном округе.
По словам спикеров, меры, предпринятые в период нерабочих дней, принесли положительный эффект, наступила некая стабилизация, но пандемия не отступила. Поэтому ограничения на массовые мероприятия в Югре были продлены до 21 ноября 2021 года. Также студенты высших образовательных учреждений в округе продолжат обучаться в дистанционном формате.
Первый заместитель губернатора Югры Алексей Охлопков рассказал о том, какие меры поддержки оказываются малому и среднему бизнесу в нашем регионе:
– В связи с ограничениями в округе разработаны широкие меры поддержки для малого и среднего бизнеса, и их не отменяли с 2020 года. Для предпринимателей постоянно изыскиваются новые возможности для помощи, так как с точки зрения экономики основной удар на себя приняли именно они. У нас уже много лет действует «Югорская региональная микрокредитная компания», которая предоставляет кредитные займы по льготным ставкам, а Фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» компенсирует процентные ставки по банковским кредитам. Соответственно, компенсирует часть затрат по лизинговым платежам, в том числе и по аренде помещения.
Сейчас с ноября по декабрь 2021 года федеральные органы власти предлагают дополнительные меры поддержки. Если работодатель не сокращает работников, то они получают поддержку в виде минимального фонда оплаты труда.
В настоящее время правоохранительные органы совместно с Роспотребнадзором и администрацией муниципальных образований в круглосуточном режиме проводят комплексные мероприятия по контролю за объектами торговли, общественного питания, досуга, спорта, культуры, такси, общественного транспорта, а также соблюдения гражданами самоизоляции.
По словам заместителя начальника полиции УМВД по Югре Дмитрия Красникова, ежедневно на территориальных отделениях на службу заступают порядка 105 патрулей, общей численностью до трёхсот сотрудников. И создаётся 70 специализированных групп общей численностью 150 сотрудников, которые осуществляют контроль за соблюдением правил, установленных в связи с ограничительными мерами. За сутки сотрудники полиции выявляют порядка ста нарушений масочного режима и около двадцати по использованию QR-кодов. Также полиция ежесуточно проверяет около 500 человек, которые находятся на самоизоляции.
В случаи выявления нарушения гражданам грозит штраф в размере от одной до 50 тысяч рублей, а должностным лицам до одного миллиона рублей. В прошлом году было составлено 45 административных протоколов, а в этом году только 16 правонарушений. Граждане к ограничительным мерам стали относиться с пониманием, поэтому нарушений стало меньше.
Сейчас органами внутренних дел возбуждено ряд уголовных производств по факту распространения поддельных медицинских справок и прививочных сертификатов. Нужно отметить, что человек, который приобрёл фальшивую справку, также подлежит уголовному наказанию.
В свою очередь Майя Соловьёва отметила, чем больше между людьми дистанция, тем меньше риска заболеть новой коронавирусной инфекцией.
– Вирус распространяется через воздух, поэтому скорость распространения достаточно высокая, поэтому нужно обязательно носить маску, перчатки и держаться друг от друга на расстоянии. Все установленные меры необходимо соблюдать, так как это ваша жизнь и здоровье, – подытожила глава Роспотребнадзора.
Николай Меров