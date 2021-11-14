В Нижневартовске детей познакомили с национальными развлечениями ханты

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В Нижневартовске детей познакомили с национальными развлечениями ханты

В рамках Международного фестиваля креативных индустрий в подростковом (молодёжном) клубе по месту жительства "Солнышко" МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» прошли национальные игры на свежем воздухе: хейро, каюр и собаки, олени и пастухи и др.

Дети и подростки познакомились с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, изготовили сувениры - обереги на спиле дерева, а так же поиграли в головоломки обско-угорских народов.

Также игры пройдут 19 и 26 ноября.

https://creametria.com/news/v-niznevartovske-detei-poznakomili-s-naciona...

Вс, 14/11/2021 - 11:00

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