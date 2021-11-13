Туристический форум «ЮграТур 2021»

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Форум – одно из ведущих мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 2001 года он является площадкой для обсуждения проблем туристической отрасли. Организатором данного мероприятия является правительство Югры при поддержке Федерального агентства по туризму.
Очередной форум проходил 12-13 ноября в онлайн и офлайн режиме. Его участниками стали 36 субъектов Российской Федерации, 5 зарубежных стран. Данное мероприятие включало в себя круглые столы, обучающие семинары, презентации турпродуктов Уральского федерального округа. Особое внимание на форуме было обращено на сотрудничество с соседними регионами.
В прямом эфире с приветственным словом к участникам форума обратилась губернатор Югры Наталья Комарова. Она акцентировала внимание слушателей на том, что в округе, начиная с текущего года, реализуется проект «Туризм и индустрия гостеприимста». В рамках данного проекта на развитие инфраструктуры туризма предоставляются субсидии, разрабатываются туристические маршруты. Губернатор обратила особое внимание участников на том, что специфика округа в том, что Югра – это центр этнографического туризма. Далее она отметила, что регион является участником федерального пилотного проекта по реализации государственного социального заказа в сфере туристического бизнеса. На сегодняшний день округ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». На сегодняшней день основной задачей для правительства округа является то, чтобы это партнерство принесло свои плоды в сфере реализации туристического потенциала Югры.
Петр Молданов