Югорчане могут получить сертификаты о вакцинации в МФЦ

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Югорчане могут получить сертификаты о вакцинации в МФЦ

Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации, за сутки в регионе зарегистрирован 261 новый случай инфицирования в 21 муниципальном образовании. Всего в Югре с начала пандемии зафиксировано 85 999 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 79 103 человека выздоровели. Коэффициент распространения инфекции сегодня – 1,2. Показатель охвата тестированием населения – 468,7 на 100 тысяч населения. Показатель коллективного иммунитета составляет без малого 50%. Это средний по России показатель.

В ходе работы штаба было отмечено, что с 16 ноября в Югре граждане смогут получать сертификаты вакцинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе. Обратиться за сертификатом могут не только граждане, сделавшие прививку, но и те, кто имеет противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией.

Также озвучено, что сегодня, в соответствии с Постановлением Правительства России, началась выплата грантов малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям, приостановившим работу из-за введенных ограничительных мер на фоне ухудшения ситуации, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Подать заявление на получение гранта субъекты малого и среднего предпринимательства могут до 15 декабря 2021 года.

 

Пресс-секретарь Председателя Думы
автономного округа

Пнд, 15/11/2021 - 18:33

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