Правительство Югры одобрило отчет губернатора о результатах деятельности в 2021 году и основные направления инвестиционной политики на 2022 год

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Распоряжения об отчете губернатора Ханты-Мансийского автономного округа о результатах деятельности правительства за 2021 год и об основных направлениях инвестиционной политики на 2022 год приняли члены высшего органа исполнительной власти Югры. Решение было принято в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством главы региона Натальи Комаровой.
«В сложившихся экономических условиях, в период пандемии основными приоритетами деятельности правительства стали обеспечение бюджетной устойчивости, достижение национальных целей развития, восстановление экономики, доходов югорчан, реализация мероприятий, связанных с профилактикой, устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнула губернатор. – В 2021 году автономный округ сохранил позиции в десятке лидеров среди регионов Российской Федерации по широкому кругу вопросов, в том числе по уровню доходов населения (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 1,5 раза превысила среднероссийский показатель), занимает 4 место по показателю официально зарегистрированной безработицы, сократившейся за 2021 год в 4,3 раза, составившей 0,7 процента. В 2020 году этот показатель равнялся 3,2 процента».
Наталья Комарова отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ входит в десятку лидеров рейтинга регионов России по качеству жизни, занимает 4 место в рейтинге финансового благополучия регионов, 3 место – по социально-экономическому положению, является лидером рейтинга регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, 6 место – по развитию инвестиционного климата.
В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2021 году основных направлений инвестиционной политики в регионе создан Югорский эндаумент-фонд для формирования целевых капиталов и использования дохода от них.
Также запущена система «Инвестиционный лифт», обеспечивающая оказание консолидированной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства; цифровая система «Инвестиционный бюджет»; внедрен югорский стандарт развития территорий; сформирована региональная сеть центров молодежного инновационного творчества в Нижневартовске, Нягани, Сургуте, Ханты-Мансийске. «Автономный округ включен в число пилотных регионов по внедрению механизмов национальной социальной инициативы», – подчеркнула Наталья Комарова.
По информации info@admhmao.ru