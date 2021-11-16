В Югре объявлен отбор соискателей премии губернатора за вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга

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Отбор претендентов на соискание премии губернатора Югры «За вклад в развитие территориального маркетинга и брендинга» объявлен в автономном округе.
Претендовать на получение премии могут югорчане от 16 лет, проявившие себя в направлении территориального маркетинга и брендинга, добившиеся заметных результатов в данном направлении.
Для этого необходимо до 19 ноября на бумажном носителе представить в адрес регионального департамента общественных и внешних связей описание результатов деятельности в сфере территориального маркетинга и брендинга, повышения конкурентоспособности Югры, формирования уникального имиджа автономного округа в качестве современной и комфортной территории для проживания, бизнеса, инвестиций, гостеприимства, внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества, продвижения региона на внутреннем, национальном, международном уровнях за последние 2 года. К этому необходимо приложить фото- или видеоматериалы. Также принимаются копии документа, удостоверяющего личность соискателя, с отметкой о регистрации по месту жительства; согласие на обработку персональных данных; реквизиты банка и лицевого счета.
Экспертной комиссией будут оцениваться опыт создания, внедрения, продвижения локальных брендов, способствующих улучшению имиджа отраслей автономного округа; содействие развитию деятельности в области экспоиндустрии; участие в разработке программ местного маркетинга, ориентированного на повышение привлекательности югорских муниципалитетов, создание и внедрение брендов муниципальных образований; результативность деятельности в области пространственного развития территорий, улучшения городской среды, социокультурных пространств, урбанистики, дизайна, архитектуры; содействие деятельности по продвижению Югры на международном уровне в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма.
По итогам отбора обладателями премии в размере 150 тысяч рублей станут 7 лауреатов.
По информации info@admhmao.ru