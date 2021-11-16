Югорские бренды вошли в число победителей конкурса «Вкусы России»

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Два югорских бренда стали победителями второго национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованного министерством сельского хозяйства РФ.
«Из 700 участников из 84 субъектов РФ югорская строганина (ООО РГК Молли) в номинации «Загляните на огонек» на втором месте, таволожная моченая морошка (ООО «Ягоды Югры») на третьем месте в номинации «Гастрономическая находка». Об этих югорских деликатесах теперь знает вся страна, продукция наших товаропроизводителей будет внесена в гастрономическую карту России.⠀Поздравляю финалистов! Мы все рады победе», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова в социальных сетях.
Представляя победителей, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что эти бренды являются гордостью регионов. «У нас большая страна, много традиций и широкий спектр вкусов. В этой номинации представлены привлекательные для туризма бренды. Это те продукты, которые являются визитной карточкой регионов и притяжением туристов со всей нашей страны», - подчеркнул он.
«В этом году Ханты-Мансийский автономный округ очень хорошо выступил на конкурсе, много было заявок от региона. И мы с удивлением увидели, что в Югре есть много вкусных и интересных продуктов, и все наши граждане смогут ознакомиться с ними», – резюмировала заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Напомним, в этом году Югру представляли «Сургутский хлеб», «Югорская болотная ягода», «Сургутский живой шоколад», «Кондинский Карась», «Кондинские белые грибы», «Шеркальский Чебак», «Сибирские консервы», «Сосьвинская селедка», «Перепелиные яйца Сингапая», «Сингапайский козий сыр», «Ханты-Мансийские специи из мха», «Югорский мармелад».
Для производителей конкурс не только открывает широкие возможности по продвижению продукта, но и позволяет расширить компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации сбыта.
Конкурс «Вкусы России» создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. Представить региональные бренды на конкурсе могли сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК.
источник: admhmao.ru