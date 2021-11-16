В Югре определены победители туристического акселератора

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В Югре определены победители туристического акселератора
фото О. Фомичевойфото О. Фомичевой
фото О. Фомичевой

Демо-день туристического акселератора для субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций Югры состоялся в рамках форума «Югратур-2021».

«Развитие туристской инфраструктуры является одной из приоритетных задач в Югре. В регионе сформированы системные решения для поддержки таких проектов, в том числе льготное финансирование проектов туринфраструктуры, предоставляемое Фондом развития Югры», - подчеркнул в приветственном слове заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Свои проекты презентовали экспертному жюри 10 предпринимателей. Среди них - организация экспедиций на собачьих упряжках для туристов VIP-сегмента, расширение базы отдыха «Гриль Парк Финляндия» в Ханты-Мансийске с последующим масштабированием бизнес-модели во франшизную сеть, создание базы активного отдыха в районе Югорска, туристские продукты в этнопарке «Новогодние приключения в «СиЛаве» для школьных групп и «Новогодние каникулы в «СиЛаве» для семейного отдыха в Урае, развитие старинной хантыйской деревни туристической базы «Зимнее Алешкино» в Октябрьском районе. При этом часть проектов будет запущена уже в наступившем зимнем сезоне.

Напомним, во время акселератора, стартовавшего в сентябре, участники проработали свои проекты для привлечения ресурсов, сформировали новые совместные турпродукты под запросы туристов.

Источник: Департамент промышленности Югры

фото О. Фомичевойфото О. Фомичевой
фото О. Фомичевой
фото О. Фомичевойфото О. Фомичевой
фото О. Фомичевой
Втр, 16/11/2021 - 13:50

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