Школьники со всей России могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Многовековая Югра»

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Всероссийская онлайн-олимпиада «Многовековая Югра» пройдет 22 ноября по 5 декабря на платформе УЧИ.РУ.
Олимпиада проводится по инициативе Правительства автономного округа и приурочена к 91-летию со дня образования Югры. Она познакомит школьников со всей страны с самобытным сибирским регионом, который может стать интересным пунктом для посещения во время путешествий. Задания олимпиады основаны на любопытных фактах об истории, географии, традициях и культуре коренных малочисленных народов Севера, а также наследии Югры как неотъемлемой части великой истории нашей страны.
Организатор Олимпиады «Многовековая Югра» – Центр «Открытый регион».
– Югра – уникальный регион с богатыми природными ресурсами и многовековой историей. Мы хотим, чтобы как можно больше жителей нашей страны познакомились с этой территорией, узнали о промышленных и спортивных достижениях, культурных традициях народов Севера, территориальных особенностях, – отметила Директор Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова.
Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет, зарегистрироваться на платформе или получить логин и пароль от учителя, а затем ответить на предложенные вопросы в течение часа. Задания Олимпиады предусмотрены для трех групп: начальной (для учеников 1-4 классов), средней (для учеников 5-9 классов) и старшей (для учеников 10-11 классов). Вопросы для Олимпиады подготовили опытные эксперты в области краеведения.
– Эта олимпиада несет замечательную просветительскую миссию с точки зрения региона и всей страны. Мы видим интерес жителей Югры к развивающим и образовательным проектам. То, как они активно пользуются платформой Учи.ру, мотивирует нас поддерживать подобные инициативы и в регионе, и в России в целом, – отметил заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.
Все участники получат электронные грамоты или сертификаты. Они будут доступны для скачивания в личных кабинетах. Победителями станут участники, которые ответят на все вопросы правильно и затратят на это наименьшее количество времени. Они получат в подарок полезные гаджеты для обучения.
Информация от smi_info@ugra-tv.ru