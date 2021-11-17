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15 ноября состоялась ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой, на которую аккредитовалось 104 журналиста из международных, федеральных, окружных и муниципальных СМИ, 10 блогеров и 5 детских студий. Мероприятие прошла в формате видеоконференции. Общение главы региона с журналистами длилось почти четыре часа, за это время Наталья Комарова успела ответить на 50 вопросов.
Первый блок вопросов касался добычи нефти и природоохранной и экологической темы. На пресс-конференции прозвучал вопрос о снижении добычи нефти к 2050 году, и сможет ли Югра в перспективе обогреваться возобновляемыми источниками энергии?
– В нашем регионе нефть и газ – основной источник экономической деятельности. Да, действительно, по оценке многих экспертов, к 2050 году потребление углеводородов прогнозируется к снижению. Здесь, конечно, будет работать фактор истощения минерально-сырьевой базы. Сегодня необходимо найти обоснованное, грамотное решение, как и где использовать на благо населения и с минимальными затратами и без влияния на окружающую среду, этот колоссальный ресурс, – прокомментировала Наталья Комарова.
Об объединении «Тюменской матрёшки»
Один из вопросов касался законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», одобренный на днях Госдумой в первом чтении. Один из пунктов этого документа, по сути отменяет самостоятельность автономных округов как субъектов Российской Федерации. Наталья Комарова рассказала:
– Я, как губернатор Югры, первым делом переговорила с авторами этого законопроекта, и они подтвердили то, как я воспринимаю этот документ. А он следующий – в России 85 субъектов и это закреплено в Конституции Российской Федерации, и если основной закон страны определил равные права у всех субъектов, значит, ответственность должна быть равной. Мы поручили нашим депутатам в Государственной Думе очень внимательно проработать вопрос и участвовать в работе над этим законопроектом с тем, чтобы ни в коем случаи не ухудшилось положение, которое сложилось на сегодняшний день.
О вакцинации
Ожидаемой темой стала пандемия и то, как в регионе проходит вакцинация населения. Кроме этого, журналисты поинтересовались, для чего и в рамках какого эксперимента Наталья Комарова шесть раз привилась «Спутником –V» и почему главе региона поставили именно такое количество прививок.
– Я сама не знаю, почему именно столько раз, но это не эксперимент, а скорей, исследование, – поделилась губернатор. – Я посчитала, если есть такая потребность, почему бы мне не послужить на этом поле. У меня есть дети, внуки и мне крайне важно, чтобы в максимально короткие сроки были выработаны эффективные решения, преграждающие путь для развития пандемии, потери здоровья и даже жизни людей. Честно, не знаю, почему именно шесть раз, каждый раз у меня брали какие-то анализы, они исследовались, и мне вносилось предложение, и я не отказывалась. И на этом не надо зацикливаться, тем более наш светило Гинзбург заявил, что ревакцинация неопасна.
В ходе пресс-конференции прозвучал вопрос, стоит ли ожидать югорчаном ужесточения антиковидных ограничений в новогодние праздники?
– Уважаемые югорчане, всё зависит от уровня и от количества барьеров, чтобы не дать вирусу распространяться. В данном случаи специалисты называют защитными мерами – количество вакцинированных граждан, соблюдение мер правил индивидуальной и коллективной защиты, но и, по сути, коллективный иммунитет. Исходя из этого, мы и будем принимать решения. По состоянию на 12 ноября, первую прививку сделали 75 % от взрослого населения Югры. В тоже время, согласно тепловой карте, размещённой на сайте «СтопкоронавирусРФ», уровень коллективного иммунитета в Югре составляет 49 % и этого мало, а для того, чтобы снять ряд ограничений, нужно не меньше 80 % коллективного иммунитета. Выбор за нами! – сказала губернатор Югры.
Строительство моста через Обь
Поднимали журналисты тему строительства моста через Обь в районе Сургута. Наталья Владимировна сообщила, что строительство второго моста через реку Обь начнётся в первом квартале 2022 года, а сдать объект планируется в 2025 году.
– В настоящее время выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение глав госэкспертизы. Мы планируем заключить государственный контракт в первом квартале 2022 года. Срок строительства оценивается в 42 месяца. Стоимость строительно-монтажных работ в плановый срок реализации – 62,87 млрд рублей», – заявила Наталья Комарова.
Глава региона добавила, что на случай изменения стоимости строительных материалов, а также форс-мажорных обстоятельств, есть решение правительства РФ о возможном изменении стоимости строительства. Кроме того, окружные власти направили заявку на получение бюджетного кредита в размере 14 млрд рублей.
О нижневартовской окружной больнице
Прозвучал вопрос о сроке сдачи нижневартовской окружной больницы. Медицинское учреждение строят в Нижневартовске больше 10 лет и сроки сдачи его неоднократно сдвигались. По словам главы региона, ввод в эксплуатацию больницы намечен на второй квартал 2022 года.
– Фактически не исполнен госконтракт по вводу второго этапа первой очереди. Это строительство блока А – главный корпус, Б, Е, гараж и цех утилизации медицинских отходов. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, проводятся операции по закупке оборудования. Готовность несданной части объекта 75 %. Генподрядчиком, который осуществляет функции строительства, 12 ноября 2021 года техническому заказчику, а это – Управление капитального строительства Югры автономного округа был отправлен откорректированный график с завершением работ во втором квартале 2022 года», – прокомментировала Наталья Комарова.
Людмила Теткина