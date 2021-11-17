В Югре продолжается строительство общеобразовательных школ

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В Югре продолжается строительство общеобразовательных школ

Заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провел заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Его участники обсудили ход строительства объектов образования – школы в микрорайоне 33 Сургута, школы № 8 и школы на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска.

Напомним, средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 Сургута  возводится в рамках государственной программы Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в Сургуте на период до 2030 года». Школа рассчитана на 900 учащихся.

Заместитель главы города Сургута Григорий Невоструев рассказал, что общестроительная готовность объекта составляет 99%. 

«На объекте постоянно работают более 90 человек. В классах уже установлена мебель, на кухне - оборудование. Уверен, до конца недели все работы будут завершены, объект введем в эксплуатацию по плану, в декабре текущего года», - доложил Григорий Невоструев.

 

Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска строится в рамках концессионного соглашения. «Выполняются работы по внутренней отделке помещения, установке лифтов, обустройству фасада здания. Объект готов на 70%. Все работы ведутся в соответствии с графиком», - доложил глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

«Школа в микрорайоне Учхоз – наш первый концессионный проект, и он реализуется достаточно успешно», - отметил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Вторая очередь средней школы №8 в Ханты-Мансийске строится в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования», основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений». Школа рассчитана на 600 человек.

«Школа готова на 99%. На объекте завершаются работы по внутренней отделке здания, монтажу внутренних инженерных сетей. Проводится общественная приемкашколы. В декабре 2021 года мы завершим все мероприятия по вводу школы в эксплуатацию», - акцентировал Максим Ряшин.

Источник:admhmao.ru

Ср, 17/11/2021 - 13:29

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