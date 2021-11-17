В Югре продолжается строительство общеобразовательных школ

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Заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, провел заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.
Его участники обсудили ход строительства объектов образования – школы в микрорайоне 33 Сургута, школы № 8 и школы на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска.
Напомним, средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 Сургута возводится в рамках государственной программы Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в Сургуте на период до 2030 года». Школа рассчитана на 900 учащихся.
Заместитель главы города Сургута Григорий Невоструев рассказал, что общестроительная готовность объекта составляет 99%.
«На объекте постоянно работают более 90 человек. В классах уже установлена мебель, на кухне - оборудование. Уверен, до конца недели все работы будут завершены, объект введем в эксплуатацию по плану, в декабре текущего года», - доложил Григорий Невоструев.
Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска строится в рамках концессионного соглашения. «Выполняются работы по внутренней отделке помещения, установке лифтов, обустройству фасада здания. Объект готов на 70%. Все работы ведутся в соответствии с графиком», - доложил глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
«Школа в микрорайоне Учхоз – наш первый концессионный проект, и он реализуется достаточно успешно», - отметил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.
Вторая очередь средней школы №8 в Ханты-Мансийске строится в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске», подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования», основное мероприятие «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений». Школа рассчитана на 600 человек.
«Школа готова на 99%. На объекте завершаются работы по внутренней отделке здания, монтажу внутренних инженерных сетей. Проводится общественная приемкашколы. В декабре 2021 года мы завершим все мероприятия по вводу школы в эксплуатацию», - акцентировал Максим Ряшин.
Источник:admhmao.ru