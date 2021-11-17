В Москве состоится церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации» - 2021

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В Москве состоится церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации» - 2021

19 ноября в зале «Амфитеатр» Центра международной торговли состоится церемония награждения лауреатов II-й Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» - 2021.

Всего на конкурс на соискание премии в этом году было подано 912 заявок из всех 85 регионов всех восьми федеральных округов. Имена лауреатов II Всероссийской общественной премии «Гордость нации» станут известны только на церемонии награждения, которая состоится в Москве. Для лауреатов готовится насыщенная программа пребывания в столице.

Премия присуждается по семи номинациям:

«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»

«За вклад в сохранение и развитие родных языков»

«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»

«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»

«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»

«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»

«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»

Конкурс на соискание Премии проводится Домом народов России в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Российского государственного Дома народного творчества им. Поленова, Информационного агентства ТАСС, Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Гильдии межэтнической журналистики.

Источник: gordostnation.ru

Ср, 17/11/2021 - 13:36

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