В Москве состоится церемония награждения лауреатов премии «Гордость нации» - 2021

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19 ноября в зале «Амфитеатр» Центра международной торговли состоится церемония награждения лауреатов II-й Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации» - 2021.
Всего на конкурс на соискание премии в этом году было подано 912 заявок из всех 85 регионов всех восьми федеральных округов. Имена лауреатов II Всероссийской общественной премии «Гордость нации» станут известны только на церемонии награждения, которая состоится в Москве. Для лауреатов готовится насыщенная программа пребывания в столице.
Премия присуждается по семи номинациям:
«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»
«За вклад в сохранение и развитие родных языков»
«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»
«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»
«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»
«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»
«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»
Конкурс на соискание Премии проводится Домом народов России в партнёрстве с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной Думы РФ, Общественной палаты РФ, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Российского государственного Дома народного творчества им. Поленова, Информационного агентства ТАСС, Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Гильдии межэтнической журналистики.
Источник: gordostnation.ru