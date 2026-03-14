120 юных биатлонистов из 23 регионов поборются за медали в Ханты-Мансийске Спорт Маргарита Вольфсон
В столице Югры стартует первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17–18 лет. Соревнования примет Центр зимних видов спорта имени Александра Филипенко с 15 марта.
На старт выйдут около 120 сильнейших молодых спортсменов страны. Им предстоит доказать свое мастерство в скорости и меткости. География участников впечатляет: биатлонисты приедут из 23 регионов России.
Свои команды направили Республика Башкортостан, Карелия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Также за медали поборются представители Алтайского, Камчатского, Забайкальского и Красноярского краев. В списке участников значатся Ивановская, Кировская, Московская, Ленинградская, Новосибирская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская и Ярославская области. Кроме того, на старт выйдут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямала и, конечно, Югры.
Организаторы обещают зрелищные гонки и напряженную борьбу. Не исключено, что именно здесь заявят о себе будущие чемпионы.