100 миллионов россиян выбрали отечественный мессенджер MAX
Аудитория российского мессенджера MAX достигла 100 миллионов пользователей. Об этом корреспондентам ugra-tv.ru сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.
Ежедневно сервисом пользуются 70 миллионов человек. Каждый день они отправляют больше миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков. С момента запуска мессенджера пользователи отправили уже 62 миллиарда сообщений. Отдельно составили статистику по видеосообщениям: их записали и отправили 470 миллионов.
Количество групповых чатов в MAX выросло до 25,5 миллиона. Блогеры тоже активно осваивают площадку и создают собственные каналы. Мессенджер доступен на всех популярных платформах, что делает его удобным для пользователей с разными устройствами.
В департаменте отметили, что достижение отметки в 100 миллионов пользователей стало новым этапом для сервиса и для цифровой экосистемы страны в целом.
