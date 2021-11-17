Победителей конкурса «Благословляю вас, леса!» определили в Югре

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Итоги открытого окружного конкурса детских творческих работ «Благословляю вас, леса!» подвели в Югре. Организаторами мероприятия выступили департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, природный парк «Самаровский чугас», «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий».
Напомним, традиционный конкурс проводился в рамках года науки и технологий в Российской Федерации и года знаний в Ханты-Мансийском автономном округе.
Цель конкурса – создание условий для поддержки общественно значимой деятельности школьных лесничеств и экологических объединений Югры, развитие интереса к сохранению и приумножению природных богатств Югры, и России, привлечение внимания общественности к особо охраняемым территориям автономного округа, развитие творческих способностей детей.
В этом году в мероприятии приняли участие 263 человека в возрасте от 6 до 18 лет, а также руководители детско-юношеских объединений, эколого-лесохозяйственной направленности Югры и других регионов Российской Федерации. Это представители от 87 организации - 18 школьных лесничеств и экологических объединений, 26 общеобразовательных организации, 30 дошкольных организаций, 2 колледжа, 3 культурно-досуговых центра, 4 центра дополнительного образования, 2 дома детского творчества, клуб любителей искусств и центр помощи детям.
Конкурс проводился по 8 номинациям, в числе которых: экологический репортаж «Особо охраняемые природные территории Югры», почтовые открытки «Очарование русского леса», литературно-художественное творчество «Сохраним природу в век технологий» и другие.
По решению жюри 70 работ заняли призовые места. 47 работ были отмечены поощрительными призами. Победители награждены дипломами, памятными призами и подарками.