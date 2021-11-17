В Берёзовском районе построят два официальных автозимника

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Об этом заявила Наталья Комарова в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 15 ноября. Журналист газеты «Луима сэрипос» поинтересовалась у главы региона о строительстве официального автозимника по маршруту Хулимсунт Берёзовского района – Агириш Советского района, который планируется построить в 2023-2024 годах. И пока разрабатывается проектная документация для официального автозимника, не рассматривается ли возможность запуска технической дороги через Агриш зимой 2021-2022 года? В начале 2021 года жители Хулимсунта и других поселений пользовались технической дорогой ООО «Газпром Трансгаз Югорска» через посёлок Светлый, которая длинней на 100 километров.
– В 2021 году «Газпром Трансгаз Югорска» отказался от строительства зимней автомобильной дороги по направлению Агириш – Хулимсунт. В зимний сезон 2022-2023 годы за счёт регионального бюджета планируется обустройство двух новых зимних автодорог общего пользования муниципального значения и ледовых переправ на территории Берёзовского района. Первая дорога протяжённостью 155 километров свяжет посёлок Агириш и деревню Хулимсунт, включая ледовую переправу через реку Висим. Вторая дорога протяженностью 55 километров пройдёт от посёлка Игрим до посёлка Светлый, включая ледовые переправы через реки Малая Сосьва и Пунга.
По вопросу временного технического автозимника в направлении Агириш – Хулимсунт зимой 2021-2022 годы, отмечу, в вышеуказанном направлении располагается большое количество коммуникаций и магистральных газопроводов. При проектировании нового автозимника общего пользования нужно будет согласовать расположение и пересечение проектируемого объекта сетями и коммуникациями от хозяйствующих в этом районе нефтяных и газовых компаний и на это требуется время, поэтому сроки именно такие. Получение документов, подтверждающих безопасность строительства временного технического автозимника Агириш – Хулимсунт, мы не сможем получить в сезон 2021-2022 года. В предстоящий зимний сезон транспортная доступность для жителей Хулимсунта будет обеспечена по ведомственным автозимникам по направлению деревня Хулимсунт – Светлый – Перегребное с выходом на посёлок Приобье. И над этим вопросом мы сейчас очень активно работаем с партнерами по формированию решений, – сообщила Наталья Комарова.
Стоит отметить, на ежегодную пресс-конференцию губернатора Югры Натальи Комаровой аккредитовалось 104 журналиста из международных, федеральных, окружных и муниципальных СМИ, 10 блогеров и 5 детских студий. Мероприятие прошла в формате видеоконференции. Общение главы региона с журналистами длилось около четырёх часов, за это время она успела ответить на 50 вопросов.
Людмила Теткина