Утверждён перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

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Правительство РФ утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям. В плане географии перечень не изменился, но стал более структурированным. Кроме того, новый вариант соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны.
В 1992–1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие чёткой структуры перечня привели к трудностям в правоприменительной практике.
На этой неделе указом Президента старые нормативные акты были отменены. В связи с этим Правительство своим постановлением утвердило новый перечень.
К районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям отнесены отдельные города, городские округа, муниципальные округа и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского, Пермского, Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также вся территория Республики Саха (Якутия), Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов и весь Камчатский край.
Жители территорий, входящих в перечень, продолжат получать предусмотренные законом госгарантии и компенсации.
Указ Президента и постановление Правительства синхронизированы по срокам и вступят в силу с 1 января 2022 года.
Источник: government.ru