В Югре ведётся работа по подведению газа до границ участков потребителей

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В нашем регионе запланировано догазифицировать 41 населённый пункт, в том числе 6 тысяч 295 домовладений. Такие цифры озвучила Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 15 ноября в режиме видеоконференции.
– В нашем регионе эта работа началась с поручения президента Российской Федерации, озвученного в Послании. В июне текущего года был принят федеральный закон, который ввёл понятия «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», «газораспределительная организация». В Югре – это ООО «Газпром газификация» и 12 газораспределительных организаций. В нашем регионе созданы региональный и муниципальные штабы по газификации. В их составы входят должностные лица в соответствии с федеральными актами. Проведена инвентаризация негазифицированных домовладений в газифицированных населённых пунктах. Муниципальными образованиями совместно с газораспределительными организациями утверждены сводные планы-графики социальной догазификации. Всего запланировано догазифицировать 41 населённый пункт, в том числе 6 тысяч 295 домовладений, – сообщила Наталья Комарова.
По словам главы региона, по состоянию на 12 ноября на исполнении находится 214 действующих договоров на технологическое присоединение домовладений, из которых 91 исполнен. Подано и принято 654 заявки на подключение домовладений. Подача заявок на включение в программу догазификации организована через стационарные пункты, сайты газораспределительных организаций. С сентября заявление можно подать через портал госуслуг или с помощью портала единого оператора газификации. Этот ресурс позволяет направить заявку, отследить её статус в личном кабинете, узнать список документов, получить ответы на вопросы, дополнительную информацию через форму обратной связи.
– Мы в проекте, в работе. Важно, чтобы и средства массовой информации передавали данные для людей с тем, чтобы люди воспользовались этой возможностью, – отметила глава региона.
Людмила Теткина