Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья стало доступнее

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Перед каждым человеком трудоспособного возраста рано или поздно возникает вопрос поиска работы. Большинство граждан занимается поиском работы самостоятельно. Кому это не удалось сделать самостоятельно могут воспользоваться услугами службы занятости населения.
В период действия режима повышенной готовности органы службы занятости работают в дистанционном режиме. С апреля 2020 года заявление об оказании содействия в поиске подходящей работы подается исключительно в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, единого портала государственных и муниципальных услуг. Электронная форма подачи заявлений закреплена Законом РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. от 02.07.2021 (далее - Закон о занятости).
Одна из важных поправок Закона о занятости касается закрепления ответственности работодателей при трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями здоровья. Изменения устанавливают, что квота для приема на работу инвалидов будет считаться выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке трудовых отношений с гражданами, имеющими инвалидность. Это требование начнет действовать с 1 марта 2022 года.
В 2020 – 2021 годах организациями города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района было заявлено 217 квотируемых вакансий. В этот же период в Ханты-Мансийский центр занятости обратилось 62 гражданина с ограниченными возможностями. С помощью сотрудников центра занятости трудоустроено 40 граждан.
Подбор вариантов подходящей работы осуществляется в соответствии с трудовыми рекомендациями органов медико-социальной экспертизы, уровнем профессиональной подготовки гражданина, условиями последнего места работы и с учетом транспортной доступности рабочего места. Выдача направлений на подходящую работу может осуществляться как в очном, так и в дистанционном режиме (электронно).
Комплекс мер, направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, включает в том числе:
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста на оборудованные (оснащенные) рабочие места,
- организацию профессиональной ориентации и профессионального обучения инвалидов (безработных и ищущих),
- стажировку молодых инвалидов и инвалидов, получивших инвалидность впервые,
- самозанятость безработных граждан,
- организацию наставничества для трудоустроенных инвалидов в целях адаптации на рабочем месте,
- организацию специализированных ярмарок вакансий для инвалидов.
За счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусмотрены меры стимулирующие работодателей к созданию рабочих мест для инвалидов, в том числе:
- компенсация затрат на оснащение (дооснащение) постоянных (в том числе специальных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов в размере 72690 рублей;
- компенсация части затрат по оплате труда граждан с инвалидностью, трудоустроенных на стажировку инвалидов в размере 21 572 рублей на 1 человека в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (на период до 6 месяцев);
- компенсация части затрат по оплате труда наставника, осуществляющего регулярную помощь инвалиду, трудоустроенному на стажировку инвалидов или оборудованное рабочее место, в размере 7365 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (на период до 3 месяцев).
Одновременно с оказанием содействия в поисках подходящей работы, специалисты центра занятости могут оказать индивидуальную помощь в виде организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве; предложат пройти тестирование с целью выявления профессиональных знаний, умений и навыков для подбора подходящей сферы трудовой деятельности; а для граждан, получивших статус безработного, предоставят информацию о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, помогут снять эмоциональное напряжение, овладеть навыками саморегуляции.
Органами службы занятости оказывается индивидуальная помощь инвалидам I и II групп, в том числе по месту их жительства, в подаче заявления и иных сведений в целях получения государственных услуг в области содействия занятости населения, а также по иным вопросам, связанным с получением государственных услуг в области содействия занятости населения.
Более подробную информацию можно получить в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, тел.: 8 (3467) 32-05-17 (телефон «горячей линии»), тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
Для организации консультирования по общим вопросам в сфере занятости населения Ханты-Мансийский центр занятости населения зарегистрирован в социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/cznhm); Instagram (kuhm_czn); Telegram (@hmczn).
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»