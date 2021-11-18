Популярные вопросы югорчан о COVID-19

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Вчера в прямом эфире заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов в прямом эфире ответил на вопросы о COVID-19. Жителей округа чаще волновали вопросы о вакцинации и ревакцинации, применение QR-кодов, ожидаются ли изменения в организации образовательного процесса, а также проведение новогодних детских утренников. Коротко обо всём сказанном.
В округ доставлено порядка миллион вакцин, в том числе лишь 15% однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». По медицинским показателям «Спутник V» даёт эффективный уровень защиты и им привиты уже более 760 человек в Югре. Минздравом России этот двухкомпонентный препарат разрешен для вакцинации беременным, и рекомендован женщинам с 22 недель беременности.
Все вакцины, разрешенные в России, подходят для проведения ревакцинации.
Лица, чей контакт с заболевшим ковидом-19 был установлен, могут обследовать методом ПЦР-теста и то при наличии симптомов, напоминающие коронавирусные инфекции. Обязанности обследовать всех контактных лиц не установлено.
Противовирусные препараты «Арбидол» и «Гриппферон» являются одной официальных схем лечения лёгкой коронавирусной инфекции, поэтому их выдают с момента заболевания. В случае средней тяжести будут добавлять и другие препараты.
Оснований переводить школы на удалённый формат учёбы нет, поскольку уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ позволяет продолжать образовательный процесс в традиционном формате. Уровень заболеваемости снизился на 5-7% после принятых окружным правительством решений и объявленных правительством РФ нерабочих дней в начале ноября.
Но при этом, родителям разрешается перевести своих детей, у которых ослаблен иммунитет. Так в Югре более трёх тысяч школьников перевели на дистанционное обучение.
В вузах и ссузах автономного округа применяется распределённая модель обучения. Учебные занятия, требующие массового пребывания студентов, проходят дистанционно. Практические – в очной форме и с соблюдением протоколом безопасности, утверждённых региональным оперштабом.
«В образовательных учреждениях региона новогодние утренники провести планируется. Лишать детей праздника и деда Мороза в любом случае неправильно. Но прежде мероприятия надо сделать безопасными, это наша задача и обязанность. Поэтому проводить новогодние праздники для ребят, нужно с обязательным соблюдением установленных ограничительных противоэпидемических мер», - уверяет Всеволод Кольцов.
По приказу Минздрава России лица, имеющие медицинский отвод от вакцинации против ковид-19, будут получать новую форму сертификата с QR-кодом. Приказ вступит в действие с 1 февраля 2022 года.
Тамар Мерова