В Югре начались работы по устройству зимних автомобильных дорог и ледовых переправ

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Для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов в зимний сезон 2021–2022 гг. в Югре обустроят 2228,13 км зимних автомобильных дорог общего пользования, в том числе 21,91 км ледовых переправ, в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах.
Ежегодно основной проблемой для обеспечения безопасности жизни людей является несанкционированный выезд на лед в период строительства ледовых переправ.
Для обеспечения безопасности и исключения несанкционированного выезда установлены дорожные знаки 3.1. «Въезд запрещен» в начале и конце зимников и ледовых переправ. Кроме того, устроены заградительные снежные валы и установлены шлагбаумы, препятствующие выезду на ледовые переправы, не введенные в эксплуатацию.
Управление автомобильных дорог напоминает, что несанкционированный выезд на автозимники и ледовые переправы до ввода их в эксплуатацию и официального открытия движения категорически запрещен. Выезд на недостаточно прочный лёд крайне опасен. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность и наложение административного штрафа.
Специалисты подрядной организации АО «ГК «Северавтодор» проделывают огромную работу при строительстве автозимников и ледовых переправ, каждая из них подвергается испытаниям на прочность и безопасность, проходит техническое освидетельствование. Только после того, как эксперты признают переправу пригодной к эксплуатации, она может использоваться для передвижения людей и для проезда транспорта.
Завершение строительства и обустройства зимников и ледовых переправ планируется до 25 декабря, но будет зависеть от природно-климатических условий в зимний период. Отметим, что ледовые переправы будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Сначала проезд будет разрешен для транспорта грузоподъемностью до 3,5 тонн, с постепенным увеличением грузоподъемности.
Оперативную информацию о вводе в эксплуатацию и открытии движения по автозимникам и ледовым переправам можно найти на сайте КУ «Управление автомобильных дорог» www.ugrador.ru, сайте АО «ГК «Северавтодор» www.severavtodor.ru, и по телефону круглосуточного Регионального диспетчерского центра АО «ГК «Северавтодор»: 8(3462)22-48-49.
При передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила:
· Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
· Скорость движения по переправе не должна превышать 20 км/час, дистанция между движущимися машинами - не менее 30 м;
· Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла;
· На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
· Необходимо строго соблюдать разрешенную грузоподъемность на ледовой переправе;
· Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется
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