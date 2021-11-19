В МФЦ Югры загранпаспорт теперь можно оформить с помощью криптобиокабин

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Подача документов на изготовление заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации, через криптобиокабину, впервые в Югре стала доступна в офисах МФЦ.
Криптобиокабины заработают в семи муниципальных образованиях автономного округа: Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Мегион, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань. Установку криптобиокабин осуществило ПАО «Ростелеком».
В открытии криптобиокабины в городе Ханты-Мансийске приняли участие директор департамента экономического развития Югры – заместитель Губернатора Югры Роман Генкель, директор департамента информационных технологий и цифрового развития автономного округа Павел Ципорин, директор АУ «МФЦ Югры» Владимир Михайлов.
Криптобиокабина – это новый сервис по оформлению биометрических загранпаспортов, который обеспечивает и регистрирует передачу данных в МВД, что ускоряет и упрощает получение данной услуги югорчанами в разы. Главная особенность нового устройства заключается в безопасности передачи данных. Процедура начинается в окне приема и выдачи документов, где заявитель отдает работнику МФЦ стандартный пакет документов для оформления загранпаспорта. Полученная информация фиксируется в электронной анкете, результатом заполнения которой становится уникальный штрих-код. Он и становится ключом для криптобиокабины, которая считает биометрическую информацию - делает фото и считывает папиллярный узор пальцев рук. Криптобиокабина надежно обеспечивает сохранность персональных данных: сведения из электронной анкеты отправляются по одному каналу связи, а биометрическая информация - по-другому. В итоге все сведения объединятся с помощью уникального кода только в МВД, где и будет решаться вопрос о выдаче загранпаспорта.
Первым опробовал новую технологию для получения услуги директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин. Проект реализован Депинформтехнологий и Депэкономики Югры в рамках Национальной программы «Цифровая экономика».
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