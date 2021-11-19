Геннадий Райшев. Книжная графика: по мотивам финно-угорского эпоса

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Книжная графика – одна из граней творчества заслуженного художника России Г. С. Райшева, автора множества иллюстраций к произведениям мировой классики.
С иллюстрациями к литературной классике связаны известные циклы произведений Геннадия Райшева. Значительная часть из них обращена к эпосу, в частности циклы по мотивам карело-финского эпоса «Калевала» и героического эпоса манси «Песни святых покровителей». По мнению Г. С. Райшева эпос надо рассматривать как историческое явление.
В графических работах, навеянных образами великого карело-финского эпоса, художнику хотелось создать монументальный образ. Поэтому он выбрал определённый формат – преимущественно горизонтально-удлинённый. Композиции не подробные, они отражают целостное состояние. Райшев создал обобщённые, знаковые картины эпического повествования. Образы «Калевалы» визуально яркие, в комментарии Мастера он «сделал зримое представление о рунах, их нелинейных рифмах».
«Калевала» является не исторической хроникой, а поэзией. Тема противоположности и борьбы между народом Калевалы и народом Похъёлы является в рунах основной. Жители Калевалы почитают знание, пение рун, музыку и красоту. Похъёла же является страной мрака и в духовном смысле.
К мансийскому эпосу Геннадий Райшев обратился благодаря фольклорному тому «Героический эпос манси. Песни святых покровителей», подготовленному доктором филологических наук Е. И. Ромбандеевой. Впервые на русский язык были переведены и опубликованы тексты мансийского фольклора, собранные в XIX веке известными венгерскими учеными-финноугроведами А. Регули и Б. Мункачи.
Мансийский эпос отражает эпоху мифологических героев-богатырей – детей Торума, посланных им с Небес на Землю. Зрители смогут погрузиться в мир эпического фольклора обских угров и, вместе с тем, открыть новые грани дарования художника. Соединения земного и небесного, божественного и человеческого на мифологической основе трансформируются в необычайно выразительные пластические образы.
Отдельный раздел выставки составляют книжные издания, иллюстрированные Г. С. Райшевым – своего рода итог многолетней деятельности в данной области. В разные периоды издано более 40 книг с иллюстрациями художника. Среди авторов – Ю. Шесталов, Е. Айпин, М. Волдина, Р. Ругин, А. Омельчук, есть и изданные иллюстрации к классике (А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь).
Выставка из фондов Галереи-мастерской Г. С. Райшева экспонируется с 25 ноября 2021 года по 23 января 2022 года.
Презентация выставки состоится 1 декабря в 16.00 в рамках программы II Форума писателей Югры «Культурный марафон», секция «Художник и литература».
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