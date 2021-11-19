Представителей медиасообщества Югры приглашают к участию в ежегодном «Информационном мире»

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XV форум «Информационный мир Югры» пройдет в онлайн-формате с 26 по 28 ноября в регионе. К участию приглашаются руководители действующих в регионе средств массовой информации, сотрудники редакций и пресс-служб, специалисты в области социальных медиа, блогеры, студенты профильных специальностей, представители молодежных медиа.
Форум пройдет в течение трех дней. 26 ноября состоятся рабочие встречи с представителями пресс-служб администраций городов и районов с привлечением экспертов АНО «Диалог», образовательные модули, организованные ЦУР Югры.
27 и 28 ноября в онлайн-формате пройдут лекции и мастер-классы, тренинги с участием федеральных спикеров, экспертов в области медиа, PR и креативных индустрий – преподавателем креативного и системного мышления для бизнеса Иваном Дьяченко, пресс-секретарем CEO QIWI, экспертом в области связей с общественностью и стратегических коммуникаций Анастасией Журавлевой, представителями АНО «Диалог Регионы» и другими.
Организаторы форума подчеркивают, что в 2021 году в качестве основной темы форума выбрана тема личной самореализации, повышения индивидуальных компетенций и навыков представителей медиасообщества. Так, бизнес-тренер, фасилитатор Альфия Хусаинова поделится основами управления стрессом, эмоциями, российский литературный критик, журналист Константин Мильчин расскажет о культурном коде современного человека, коуч ICF, бизнес-тренер Екатерина Захарова – о профилактике эмоционального выгорания.
Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на сайте.
Форум «Информационный мир Югры» проводится ежегодно, в этом году он вошел в программу международного фестиваля креативных индустрий CREAMETRIA, который проходит в эти в регионе. В 2020 году форум впервые в связи с ограничениями пандемии прошел в формате онлайн и собрал рекордное количество участников – более 500 представителей медиасообщества региона.
Мероприятие организует департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа при участии медиахолдинга «Югра».