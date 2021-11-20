Афиша ноября

  • Русский
Афиша ноября

Вторая половина ноября обещает быть интересной. Мы подготовили для Вас каталог мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта» до конца месяца.

Билеты можно приобрести по Пушкинской карте на сайте Окружного Дома народного творчества, портале Культура.РФ, а также на сайте билетной системы для учреждений культуры Quick Tickets (https://quicktickets.ru/hanty-mansijsk-dnt).

P.S. Обращаем Ваше внимание, что допуск на мероприятия осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода (QR- кода), а несовершеннолетних граждан только при соблюдении защитного протокола.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru

Официальный сайт – odntugra.ru

    - odntugra86

 

Сб, 20/11/2021 - 11:40

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.