Афиша ноября

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Вторая половина ноября обещает быть интересной. Мы подготовили для Вас каталог мероприятий в рамках проекта «Пушкинская карта» до конца месяца.
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте на сайте Окружного Дома народного творчества, портале Культура.РФ, а также на сайте билетной системы для учреждений культуры Quick Tickets (https://quicktickets.ru/hanty-mansijsk-dnt).
P.S. Обращаем Ваше внимание, что допуск на мероприятия осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и двухмерного штрихового кода (QR- кода), а несовершеннолетних граждан только при соблюдении защитного протокола.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»
Тел.: (3467) 33-53-94. E-mail: odntugra@yandex.ru
Официальный сайт – odntugra.ru
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