Названы имена победителей II Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

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Названы имена победителей II Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

В Центре международной торговли города Москвы 19 ноября прошла церемония награждения II-й Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Итак, победителями премий в разных номинациях стали:

«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»
― представитель краевого государственное бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (Хабаровский край) Юлия Маркова;
― представитель региональной татаро-башкирской общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры «Юрюзань» Альбина Мякишева.

«За вклад в сохранение и развитие родных языков»
― учитель эвенкийского языка, заместитель директора по языковым проблемам ГБОУ Республики Саха (Якутия) Экспериментальная школа-интернат «Арктика» (Нерюнгри) Клавдия Макарова;
― профессор кафедры отечественной филологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» Нина Ганцовская.

«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»
― самовыдвиженец Камчатского края Вера Ступникова;
― представитель РГБУ «РДДН РСО ― Алания», Республика Северная Осетия-Алания Залина Бедоева.

«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»
― представитель ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова;
― представители Инициативной группы «В дружбе народов-сила России», Воронежская область ― Валентина Калюжная, Алексей Хатнянский, Татьяна Кошкина.

«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»
― директор ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» Игорь Буров;
― члены совета женского клуба «Вдохновение» РГБУ «РДДН РСО ― Алания», Республика Северная Осетия-Алания Людмила Горохова, Галя Гусейнова, Розалия Надель.

«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»
― председатель РОО национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан», г. Севастополь Евгений Баккал;
― заведующая информационно-методического отдела Управления культуры администрации Гурьевского муниципального округа Кемеровской области Инга Ларченко

 

«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»
― председатель ОО «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия» Владимир Софонов;
― председатель Финского культурного общества г. Якутска Раиса Зырянова.


 

Победителями и призерами в номинациях ПРЕМИИ названы:

 

«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»
Ростик Хугаев ― председатель РОО «Союз народов Самарской области»;

Виктор Горбач ― заместитель председателя Совета ассамблеи народов Сахалинской области, председатель Совета Сахалинской РОО «Братство Александра Невского»;

Нур-Эл Хасиев ― председатель Ярославского РО ООО «Ассамблея народов России»,

 

«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»

Владимир Животкевич ― председатель Совета ОО РНКА «Белорусы Ростовской области»;

Елена Павловская ― руководитель Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», Кемеровская область;

Александр Тюрин ― атаман Амурского окружного казачьего общества.

 

«За вклад в сохранение и развитие родных языков»
Андрей Чемышев ― научный сотрудник лаборатории междисципли­нарных исследований ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.И. Васильева»;

Маргарита Килик ― учитель русского языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа 2», руководитель Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края;

Домна Хомюк ― член общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», член Родовой общины корен­ного малочисленного народа саами «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»), член рабочей группы по коренным народам Баренцева/Евроарктического региона.

 

«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»
Татьяна Парникова ― Руководитель Ресурсного обра­зовательно-методологического центра в сфере национальных отношений Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;

Николай Никитин и Екатерина Егорова ― ведущие методисты информационно-аналити­ческого сектора Ресурсного образовательно-методического центра в сфере национальных отношений Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;

Елена Князева ― директор МБУ «Центр национальных культур», г. Нижневартовск, ХМАО-Югра;

Лариса Сокирская ― директор ГБУ Республики Крым «Дом дружбы народов».

 

«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»
Жанна Андриевская ― докторант Южного Федерального Университета, Ростовская область;

Виктор Ротарь ― руководитель пресс-службы Ассоциации корейских орга­низаций Дальнего Востока и Сибири, Хабаровский край;

Фотис Муратиди ― член Санкт-Петербургского национального общества греков «Петрополис», ФНКА греков в России, Санкт-Петербург.

 

«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»
Ирина Вейсман ― заместитель председателя ОО «Местная еврейская нацио­нально-культурная автоно­мия города Саратова»; Мария Ерохина ― начальник офиса приоритет­ных проектов и программ Саратовского НИГУ им. Н. Г. Чернышевского; Мария Карманова ― радиоведущая радиостан­ции «Серебряный дождь Саратов»;

Анастасия Павлова ― руководитель проекта «СНГ- МИР», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», Москва;

Юлия Седова ― председатель правления городской общественной организации поддержки молодежных националь­но-культурных объединений города Сарапула «Содружество»; Евгения Якимова ― редактор проектов АУ Удмуртской Республики «Региональная служба новостей «Удмуртия».

 

Специальная награда «За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов севера»
Акулина Стручкова ― участник клубного формиро­вания МКУ Центр возрождения культуры «Этнос», Нижнеколым­ский район, Республика Саха (Якутия) (представитель: Парасковья Кондакова).

«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»
Дорджи Нандышев ― мастер прикладного искусства БУ Республики Калмыкия «Респу­бликанский дом народного творчества»;

Хелью Маяк ― председатель Печорской ОО «Этнокультурное общество Сето», Псковская область;

Любовь Косинова ― заведующая филиалом «Саморядовский Дом ремесел» ОБУК «Курский Дом народного творчества», Курская область.

Поздравляем победителей и призеров премии. Ваши труды ― это огромный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Оргкомитет премии глубоко уважает и отмечает ваши заслуги.
Проделанная вами работа ― это отличный пример любви и уважения многогранной культуры многочисленных народов страны.

 

По информации gordostnation.ru

Вс, 21/11/2021 - 10:00

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