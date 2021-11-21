Названы имена победителей II Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

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В Центре международной торговли города Москвы 19 ноября прошла церемония награждения II-й Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». Итак, победителями премий в разных номинациях стали:
«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»
― представитель краевого государственное бюджетного научного учреждения культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» (Хабаровский край) Юлия Маркова;
― представитель региональной татаро-башкирской общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа ― Югры «Юрюзань» Альбина Мякишева.
«За вклад в сохранение и развитие родных языков»
― учитель эвенкийского языка, заместитель директора по языковым проблемам ГБОУ Республики Саха (Якутия) Экспериментальная школа-интернат «Арктика» (Нерюнгри) Клавдия Макарова;
― профессор кафедры отечественной филологии ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» Нина Ганцовская.
«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»
― самовыдвиженец Камчатского края Вера Ступникова;
― представитель РГБУ «РДДН РСО ― Алания», Республика Северная Осетия-Алания Залина Бедоева.
«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»
― представитель ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова;
― представители Инициативной группы «В дружбе народов-сила России», Воронежская область ― Валентина Калюжная, Алексей Хатнянский, Татьяна Кошкина.
«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»
― директор ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» Игорь Буров;
― члены совета женского клуба «Вдохновение» РГБУ «РДДН РСО ― Алания», Республика Северная Осетия-Алания Людмила Горохова, Галя Гусейнова, Розалия Надель.
«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»
― председатель РОО национально-культурного общества караимов Севастополя «Фидан», г. Севастополь Евгений Баккал;
― заведующая информационно-методического отдела Управления культуры администрации Гурьевского муниципального округа Кемеровской области Инга Ларченко
«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»
― председатель ОО «Ульяновская областная мордовская национально-культурная автономия» Владимир Софонов;
― председатель Финского культурного общества г. Якутска Раиса Зырянова.
Победителями и призерами в номинациях ПРЕМИИ названы:
«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»
Ростик Хугаев ― председатель РОО «Союз народов Самарской области»;
Виктор Горбач ― заместитель председателя Совета ассамблеи народов Сахалинской области, председатель Совета Сахалинской РОО «Братство Александра Невского»;
Нур-Эл Хасиев ― председатель Ярославского РО ООО «Ассамблея народов России»,
«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях»
Владимир Животкевич ― председатель Совета ОО РНКА «Белорусы Ростовской области»;
Елена Павловская ― руководитель Центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница», Кемеровская область;
Александр Тюрин ― атаман Амурского окружного казачьего общества.
«За вклад в сохранение и развитие родных языков»
Андрей Чемышев ― научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований ГБНУ при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.И. Васильева»;
Маргарита Килик ― учитель русского языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа 2», руководитель Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края;
Домна Хомюк ― член общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», член Родовой общины коренного малочисленного народа саами «Роавас Чуллм» («Крепкий узел»), член рабочей группы по коренным народам Баренцева/Евроарктического региона.
«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»
Татьяна Парникова ― Руководитель Ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;
Николай Никитин и Екатерина Егорова ― ведущие методисты информационно-аналитического сектора Ресурсного образовательно-методического центра в сфере национальных отношений Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского»;
Елена Князева ― директор МБУ «Центр национальных культур», г. Нижневартовск, ХМАО-Югра;
Лариса Сокирская ― директор ГБУ Республики Крым «Дом дружбы народов».
«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»
Жанна Андриевская ― докторант Южного Федерального Университета, Ростовская область;
Виктор Ротарь ― руководитель пресс-службы Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири, Хабаровский край;
Фотис Муратиди ― член Санкт-Петербургского национального общества греков «Петрополис», ФНКА греков в России, Санкт-Петербург.
«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»
Ирина Вейсман ― заместитель председателя ОО «Местная еврейская национально-культурная автономия города Саратова»; Мария Ерохина ― начальник офиса приоритетных проектов и программ Саратовского НИГУ им. Н. Г. Чернышевского; Мария Карманова ― радиоведущая радиостанции «Серебряный дождь Саратов»;
Анастасия Павлова ― руководитель проекта «СНГ- МИР», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии», Москва;
Юлия Седова ― председатель правления городской общественной организации поддержки молодежных национально-культурных объединений города Сарапула «Содружество»; Евгения Якимова ― редактор проектов АУ Удмуртской Республики «Региональная служба новостей «Удмуртия».
Специальная награда «За сохранение и популяризацию традиционной национальной культуры народов севера»
Акулина Стручкова ― участник клубного формирования МКУ Центр возрождения культуры «Этнос», Нижнеколымский район, Республика Саха (Якутия) (представитель: Парасковья Кондакова).
«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России»
Дорджи Нандышев ― мастер прикладного искусства БУ Республики Калмыкия «Республиканский дом народного творчества»;
Хелью Маяк ― председатель Печорской ОО «Этнокультурное общество Сето», Псковская область;
Любовь Косинова ― заведующая филиалом «Саморядовский Дом ремесел» ОБУК «Курский Дом народного творчества», Курская область.
Поздравляем победителей и призеров премии. Ваши труды ― это огромный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Оргкомитет премии глубоко уважает и отмечает ваши заслуги.
Проделанная вами работа ― это отличный пример любви и уважения многогранной культуры многочисленных народов страны.
По информации gordostnation.ru